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Энциклопедии Википедия сегодня исполняется 17 лет‍

Понедельник, 15 Января 2018 12:20
Энциклопедии Википедия сегодня исполняется 17 лет‍ Фото из открытых источников

Современный Интернет немыслим без "Википедии", однако были времена, когда этой крупнейшей сетевой энциклопедии просто не существовало. К счастью, те времена завершились пятнадцатого января 2001-года.

 

Это, если что, ровно семнадцать лет назад, так что сегодня "Википедия" празднует свой очередной день рождения, с чем мы ее и поздравляем.

 

Мало кто знает, но до того, как был запущен проект "Википедия", его создатели, Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс, основали энциклопедию под названием Nupedia. Как и "Вики", "Нупедия" базировалась на принципах свободы информации, однако редактировать ее мог далеко не каждый желающий — статьи для "Нупедии" писали серьезные ученые и академики.

 

Писали и писали, но когда появилась Wikipedia, все изменилась. Энциклопедия, которую в начале критиковали за саму ее суть (статьи в "Вики", напомним, может редактировать каждый желающий), оказалась удивительно удачной и жизнеспособной, поэтому на сегодняшний день проект стал одним из основных источников информации в глобальном информационном пространстве.

 

В русскоязычном разделе "Википедии" уже почти полтора миллиона статей. Это на порядки больше, чем в Большой советской энциклопедии, которая когда-то была самой большой русскоязычной.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Википедия

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