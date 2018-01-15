Карты и брелоки «Москвёнок» объединили с приложением «Тройка»

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Столичным учащимся средних школ стали доступны электронные карты и брелоки с транспортным приложением "Тройка", которые, по данным с официального сайта мэра и правительства Москвы, позволят детям не только проходить в учебное заведение, покидать его и приобретать еду в столовой, но и пользоваться общественным транспортом.

"В этом месяце в продаже появились брелоки и карты "Москвенок", совмещенные с "Тройкой". На данный момент уже изготовлено около двух тысяч единиц карт и такое же количество брелоков. Приобрести их можно в онлайн-магазинах", — говорится в сообщении, появившемся на портале.

По словам Романа Латыпова, первого заместителя главы Московского метрополитена по стратегическому развитию и работе с клиентами, новое решение подразумевает два лицевых счета, которые работают независимо друг от друга. Счет тройки можно пополнить в кассах метро, при помощи мобильного приложения "Метро Москвы", а также посредством онлайн-сервиса на портале mos.ru.

Интересно, что производством карт и брелоков "Москвенок", подключенных к приложению "Тройка", занимаются частные компании — это стало возможно благодаря сертификации, позволяющей подключаться к системе "Проход и питание".