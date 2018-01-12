США: "Русские хакеры" могут провести серию кибератак во время Олимпийских игр

Грядущая Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане будет сопровождаться громкими кибератаками, к которым уже сейчас готовятся "русские хакеры". Такое заявление сделали эксперты в области компьютерной безопасности из американской компании ThreatConnect.
Американцы уверены, что хакеры из России атакуют сетевые представительства олимпийских и антидопинговых организаций — в частности, сайты WADA, USADA и OCASIA.
"В декабре 2017-го года члены хакерской группировки Fancy Bears, которая на сто процентов связана с российским правительством, зарегистрировали домены, подобные доменам олимпийских и антидопинговых структур. Очевидно, что этот шаг был сделан для того, чтобы провести кибератаки, подрывающие ОИ-2018", — говорят американские эксперты.
Fancy Bears — группировка кибервзломщиков, которая, как принято считать, относится к так называемым "русским хакерам". В США последних принято обвинять во всех бедах (выбрали президентом Трампа — виноваты русские хакеры, ситуация на международной арене складывается не в пользу США — снова виноваты русские хакеры, и так далее, вплоть до обвинений в изменении климата).
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