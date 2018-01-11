Дуров планирует сделать из Telegram конкурента Visa и Mastercard‍

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров намерен сделать криптовалюту по-настоящему массовым платежным инструментом при помощи создания своей собственной блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Дуров, согласно опубликованному накануне white paper, собирается решить все ключевые проблемы, которые не дают популярным криптовалютам (например, Bitcoin и Ethereum) стать реальной альтернативой распространенным системам Visa и Mastercard.

Транзакции с криптовалютами, несмотря на всю мощь обеспечивающих их работу распределенных систем, происходят слишком медленно — сеть Bitcoin, например, позволяет проводить всего семь транзакций в секунду. У "эфира" — пятнадцать транзакций в секунду, но и этого очень мало, если говорить о массовой технологии платежей.

Кроме того, разобраться со всеми техническими тонкостями криптовалют непросто даже довольно подкованным пользователям, а обычный потребитель, далекий от IT, и вовсе теряется, когда сталкивается с необходимостью оплатить что-то биткоинами.

Дуров обещает решить все эти проблемы — TON, который будет интегрирован в Telegram, станет невероятно быстрой и простой блокчейн-платформой. В общем — ждем.