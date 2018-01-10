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В США стартовал предзаказ на смарт-трусы Myant

Среда, 10 Января 2018 10:56
В США стартовал предзаказ на смарт-трусы Myant Фото из открытых источников

"Умные" часы и браслеты, "умный" дом, "умная" бытовая техника — удивительно, что "умными" еще не стали такие предметы одежды, как, например, трусы. Хотя стоп, уже стали — встречайте смарт-трусы Myant Skiin.

 

Компания Myant, базирующаяся в Соединенных Штатах Америки, представила целую коллекцию "умного" нижнего белья — трусы Skiin, которые будут выпускаться в вариантах для мужчин и женщин, позволят своим владельцам ощутить новую степень интеграции с миром высоких технологий.

 

В целом, смарт-трусы Skiin будут выполнять примерно те же функции, что и смарт-браслеты. То есть, "умное" нижнее белье умеет отслеживать биологические показатели организма, а также создавать графики активности и следить за биоритмами.

 

Для того, чтобы следить за показателями активности своего владельца, в трусах предусмотрен целый набор всевозможных датчиков. Это, в частности, датчики давления и сердцебиения, термометры, датчики пота, а также прочее измерительное оборудование. Все это, само-собой, тесно связано со специальным программным обеспечением, работающим на телефоне.

 

Смарт-белье, как уверены его создатели, станет обыденностью уже в обозримой перспективе. Ну а пока что его стоимость несколько кусается — трусы стоят от двухсот восьмидесяти до трехсот пятидесяти долларов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости трусы

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