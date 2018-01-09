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Ученые из США создали робота для лентяев

Вторник, 09 Января 2018 11:38
Ученые из США создали робота для лентяев Фото из открытых источников

Складывание одежды — процедура, которая отнимает у современного человека слишком много времени. В этом уверены основатели американского стартапа FoldiMate, в рамках которого создается одноименный робот.

 

В общем, складывание одежды уже совсем скоро станет полностью автоматизированным. Потому что робот FoldiMate, которого создают в Калифорнии, уже недалек от стадии финального устройства. Не верите — смотрите рекламный видеоролик (видео ниже), который был опубликован на странице FoldiMate в сервисе YouTube.

 

Первые роботы FoldiMate, как обещают авторы проекта, появятся в продаже в конце следующего года. Стоимость робота будет весьма немаленькой — речь идет о тысяче американских долларов. Но что такое тысяча долларов в сравнении с освобождением от надоевшей всем процедуры складывания одежды? Правильно — вообще ничего.

 

"Наш девайс отлично подойдет лентяям. Все, что вам нужно будет сделать — вложить тот или иной предмет одежды в специальный приемник, а остальное робот сделает сам. На выходе вы получаете аккуратно сложенную одежду, которую остается только положить в шкаф", — говорят представители FoldiMate.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости робот

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