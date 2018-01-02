Эксперты назвали самые худшие пароли 2017 года

Корпорация SplashData обнародовали свой ежегодный список ста самых ненадежных паролей ушедшего года, рассказывают в CSO.
Для этого эксперты компании проанализировали примерно пять миллионов паролей, которые удалось взломать в 2017 году. Уже четвертый год подряд первое место занимает самый простой пароль — это 123456, наверное, пользователей сети Интернет ничего не учит. На втором месте располагается слово password, что в переводе с английского означает пароль. Третье место занимает ряд цифр 12345678.
В прошлом году многие пользователи связали свои пароли с фильмами «Звездные воины», поэтому часто использовались такие пароли, как starwars, но эксперты предупреждают, что подобные пароли использовать не рекомендуется. Хакерам не составит труда взломать подобные аккаунты с такими паролями.
Кроме этого, проанализировав статистику за 2016 и 2017 годы, эксперты компании Keeper Security смогли установить, что пароль 123456 применяют примерно семнадцать процентов пользователей сети Интернет.
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