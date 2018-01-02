Вторник 02 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Эксперты назвали самые худшие пароли 2017 года

Эксперты назвали самые худшие пароли 2017 года

Вторник, 02 Января 2018 13:35
Эксперты назвали самые худшие пароли 2017 года Фото из открытых источников

Корпорация SplashData обнародовали свой ежегодный список ста самых ненадежных паролей ушедшего года, рассказывают в CSO. 

 

Для этого эксперты компании проанализировали примерно пять миллионов паролей, которые удалось взломать в 2017 году. Уже четвертый год подряд первое место занимает самый простой пароль — это 123456, наверное, пользователей сети Интернет ничего не учит. На втором месте располагается слово password, что в переводе с английского означает пароль. Третье место занимает ряд цифр 12345678.

 

В прошлом году многие пользователи связали свои пароли с фильмами «Звездные воины», поэтому часто использовались такие пароли, как starwars, но эксперты предупреждают, что подобные пароли использовать не рекомендуется. Хакерам не составит труда взломать подобные аккаунты с такими паролями. 

 

Кроме этого, проанализировав статистику за 2016 и 2017 годы, эксперты компании Keeper Security смогли установить, что пароль 123456 применяют примерно семнадцать процентов пользователей сети Интернет.

Яндекс.Дзен

Апостолова-Полищук Надежда Опубликовано в Технологии   Теги Новости Пароли 2017 год список

Главное за сутки
Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией Министр иностранных дел Китая Ван И в новогодней поздравительной телеграмме Сергею Лаврову выразил готовность Пекина усиливать стратегическое взаимодействие с Москвой на международной арене. «Китайская сторона готова совместными усилиями с Россией…
На годовщину рождения Бандеры националисты устроили марши в городах Украины На годовщину рождения Бандеры националисты устроили марши в городах Украины Сторонники праворадикальных организаций по случаю 109-й годовщины со дня рождения главаря Организации украинских националистов* (ОУН) Степана Бандеры провели митинги и марши в городах Украины. Происходили они в понедельник, 1 января.…
В РАН предупредили о десятилетнем похолодании на юге России В РАН предупредили о десятилетнем похолодании на юге России Неожиданно суровые зимы, которые наблюдаются на юге России в последние годы, — это предвестники десятилетнего цикла похолодания, который начнется с этого года. Об этом сообщил председатель Южного научного центра РАН…

Читайте также
«Умные» решения Bosch на CES 2018 в Лас-Вегасе: Фокус на технологии развития умных городов «Умные» решения Bosch на CES 2018 в Лас-Вегасе: Фокус на технологии развития умных городов На выставке потребительской электроники (CES), которая пройдет с 9 по 12 января 2018 года в Лас-Вегасе, Bosch продемонстрирует городскую инфраструктуру будущего, которая стала реальностью уже сегодня. Bosch, поставщик технологий и…
Солдаты израильской армии получили боевые смартфоны Солдаты израильской армии получили боевые смартфоны "Умное" дополнение к боевой экипировке, разработанное департаментом технологий армии Израиля, называется Shaked Fighting и представляет собой смартфон, работающий под управлением операционной системы Android. Девайс, который необходим в первую очередь для…
ФАС: Мы планируем завершить рассмотрение дел по национальному роумингу уже в январе 2018 года ФАС: Мы планируем завершить рассмотрение дел по национальному роумингу уже в январе 2018 года В ФАС сообщили, что намерены завершить рассмотрение дел по национальному роумингу уже в январе 2018 г. "Мы ожидаем, что в январе эти дела завершатся. Уже есть первые результаты. Сейчас компания…
Детские гаджеты пользуются спросом перед новым годом в СЗФО Детские гаджеты пользуются спросом перед новым годом в СЗФО  По итогам двух первых недель декабря 2017 года в СЗФО продажи детских гаджетов приросли на 20% в количестве и на 15% в выручке относительно двух последних недель ноября 2017 года.…
Фото
Новогодний ТОП: Самые красивые, большие и дорогие новогодние елки Новогодний ТОП: Самые красивые, большие и дорогие новогодние елки

Новогодняя елка - главный символ нового года и каждый город в это время украшен не одной такой елкой...

Видео

 

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина 2018

Опрос

Сколько вы готовы потратить на празднование Нового года?

 

Анекдот дня

Звонили из Владивостока. Говорят, 2018-й такой же хреновый, как и 2017-й.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.