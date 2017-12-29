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Опубликован ТОП-10 новогодних подарков у жителей СЗФО

Пятница, 29 Декабря 2017 13:05
Опубликован ТОП-10 новогодних подарков у жителей СЗФО Фото из открытых источников

В разгар новогоднего шоппинга Евросеть составила рейтинг ТОП-10 подарков.

 

В последние дни перед новым годом у жителей северо-западного региона особым спросом пользуются Apple iPhone SE 32GB Space Gray, Samsung J120 Galaxy J1 2016 Black, Apple iPhone 6 32GB Space Gray, карта памяти Gerffins microSD CL10 16GB, внешний АКБ Gerffins G600 6000mAh, планшет Lenovo TB3-710I 7" 8GB 3G BLUE, термометр инфракрасный SENSITEC NF-3101, ноутбук ASUS R541NA-GQ418T, очки виртуальной реальности HIPER VRQ+ с джойстиком и экшн-камера Denn DAC311 Full HD.

 

Марина Савкина, управляющий Северо-Западным филиалом Евросети:

 

«Новый год – такой период в нашем бизнесе, когда растут все категории. Хит продаж, безусловно, смартфоны. К тому же сегодня большой выбор новинок, например, Apple iPhone X, 8 и 8 Plus, Samsung A5 или Meizu  Pro7. Традиционно растёт спрос на планшеты, электронные книги, фотоаппараты. Хорошо продаются детские категории: очки виртуальной реальности, игровые консоли  и модные квадрокоптеры. В канун новогодних праздников пользуются спросом подарочные карты – можно выбрать из большого количества номиналов от 500 рублей до 10 000 рублей.

 

Приятный бонус при новогоднем шоппинге в Евросети – это, конечно, выгодные программы рассрочек, которые дают возможность без первоначального взноса и дальнейших переплат приобрести необходимый товар. Можно выбрать программу на срок от 6 до 36 месяцев. Важно, что рассрочка действует и на ТОПовые новинки, например, на Apple iPhone X и Samsung Galaxy S8. А для большей выгоды для наших клиентов мы запустили акцию, в рамках которой при покупке одного товара покупатель получает моментальную скидку до 20% на второй товар. В акции участвуют смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, компьютерная и бытовая техника. Сейчас мы наблюдаем однозначный тренд последнего времени – переход в более дорогой ценовой сегмент. Средний чек относительно прошлого года уже вырос в среднем на 20%.  Мы ожидаем, что в предновогодние дни трафик в салонах вырастет минимум в 1,5 раза».

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости подарки

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