В Фейсбуке объяснили блокировку аккаунтов Кадырова

В Фейсбуке объяснили причину блокировки аккаунта Рамзана Кадырова.
Как стало известно СМИ, аккаунты главы Чечни в социальных сетях "Фейсбук" и "Инстаграм" были заблокированы из-за его включения в санкционный список США.
"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим "Фейсбук" несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - говорится в сообщении.
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