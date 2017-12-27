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ФАС: Мы планируем завершить рассмотрение дел по национальному роумингу уже в январе 2018 года

Среда, 27 Декабря 2017 13:48
ФАС: Мы планируем завершить рассмотрение дел по национальному роумингу уже в январе 2018 года Фото из открытых источников

В ФАС сообщили, что намерены завершить рассмотрение дел по национальному роумингу уже в январе 2018 г.

 

"Мы ожидаем, что в январе эти дела завершатся. Уже есть первые результаты. Сейчас компания "Вымпелком" объявила о снижении тарифов на услуги связи в национальном роуминге, эти тарифы в полной мере отвечают экономической обоснованности. Они установлены на уровне близком к тем, что установлены для абонентов в домашнем регионе. В первую очередь, это благоприятно скажется на поездках абонентов на территорию Республики Крым и Севастополя", - заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

 

Голомолзин добавил, что ведомство ожидает предложения по тарифам от остальных операторов ("Теле 2", "Мегафон" и МТС) в январе 2018 года.

 

Если операторы не представят новые тарифы, то ведомство вынесет компаниям предписание, отметил он.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости роуминг

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