ФАС: Мы планируем завершить рассмотрение дел по национальному роумингу уже в январе 2018 года

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В ФАС сообщили, что намерены завершить рассмотрение дел по национальному роумингу уже в январе 2018 г.

"Мы ожидаем, что в январе эти дела завершатся. Уже есть первые результаты. Сейчас компания "Вымпелком" объявила о снижении тарифов на услуги связи в национальном роуминге, эти тарифы в полной мере отвечают экономической обоснованности. Они установлены на уровне близком к тем, что установлены для абонентов в домашнем регионе. В первую очередь, это благоприятно скажется на поездках абонентов на территорию Республики Крым и Севастополя", - заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Голомолзин добавил, что ведомство ожидает предложения по тарифам от остальных операторов ("Теле 2", "Мегафон" и МТС) в январе 2018 года.

Если операторы не представят новые тарифы, то ведомство вынесет компаниям предписание, отметил он.