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Солдаты израильской армии получили боевые смартфоны

Среда, 27 Декабря 2017 10:03
Солдаты израильской армии получили боевые смартфоны Фото из открытых источников

"Умное" дополнение к боевой экипировке, разработанное департаментом технологий армии Израиля, называется Shaked Fighting и представляет собой смартфон, работающий под управлением операционной системы Android.

 

Девайс, который необходим в первую очередь для координации действий на поле боя (но может помогать и в выполнении других задач), оснащен наручным креплением. Разработчики смартфона говорят, что бойцы должны с легкостью освоить его интерфейс, поскольку последний не особенно-то отличается от всем привычных интерфейсов распространенных мобильных операционных систем.

 

"Военнослужащие могут осуществлять обмен оперативной информацией, а также пользоваться разнообразными приложениями. Например — картой, компасом или камерой", — рассказывает подполковник Орен Мацляч, один из создателей девайса.

 

Среди важных фишек боевого смартфона — способность распознавать цели, а также встроенная система "свой-чужой", помогающая в предотвращении дружественного огня.

 

Гаджет уже был испытан в условиях, приближенных к реальному бою, и по итогам тестирования получил высокие оценки. Массовое производство Shaked Fighting должно стартовать в 2019 году.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны

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