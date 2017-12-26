Специалисты опубликовали прогноз по кибератакам на 2018 год

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В 2017 году Российскую Федерацию просто захлестнула волна масштабных кибератак. Достаточно вспомнить такие названия, как WannaCry, Petya и BadRabbit — эти вирусы затронули целый ряд отечественных структур и стали причиной серьезных сбоев и не менее серьезных финансовых потерь.

Наступающий 2018 год, как пишет ТАСС в специальном материале о прогнозируемых кибератаках, может стать столь же неспокойным годом с точки зрения информационной безопасности.

Вирусы-шифровальщики, по словам экспертов, будут оставаться в тренде и в новом году — хакеры, опробовавшие это невероятно грозное кибероружие в 2017 году, не собираются бездействовать.

"В завершающемся году весь мир увидел, какую угрозу могут представлять собой тривиальные в общем-то вредоносы, основанные на шифровании данных. Такие вирусы могут выводить из строя огромные компьютерные системы и тем самым парализовать угрозу важных, в том числе правительственных, учреждений. Атаки такого масштаба, как WannaCry, никогда раньше не осуществлялись хакерами, поэтому мир, безусловно, оказался на пороге новой эры кибератак", — говорит Антон Фишман, глава проектного направления Group-IB.

В новом году, как уверены эксперты, хакеры будут концентрироваться на корпоративном секторе. Последний, впрочем, учится на своих ошибках, так что работа киберзлоумышленников станет сложнее.