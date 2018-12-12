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Тренер олимпийской чемпионки Егорян объяснил ее слова о «тупых детях»

Среда, 12 Декабря 2018 14:38
Тренер олимпийской чемпионки Егорян объяснил ее слова о «тупых детях» Фото из открытых источников

Российская фехтовальщица Яна Егорян, двукратный золотой призер Олимпийских игр, сказала в интервью "Матч ТВ", что ни за что не стала бы тренировать детей, т.к. они "тупые". Скандальное высказывание спортсменки прокомментировал Сергей Семин, тренер Егорян.

 

Егорян, как напоминает Федеральное агентство новостей, заявила, что не планирует становиться тренером по фехтованию, т.к. считает детей тупыми.

 

"Быть тренером? Да ни в жизни. Это звучит страшно, но дети — тупые. В хорошем смысле, конечно, но все же", — цитирует фехтовальщицу ФАН.

 

Семин прокомментировал слова своей воспитанницы и отметил, что сам в своей время намучился с Егорян.

 

"Яна — чрезвычайно темпераментная и активная девушка, поэтому она, конечно же, не смогла бы работать с детьми. Потому что работать тренером — это как давать каждый день по одной ложке каши, надеясь на результат, который будет (если будет) только через несколько лет. А ей нужно все и сразу", — пояснил тренер.

 

Семин добавил, что не стоит обижаться на слово "тупые", которое спортсменка сказала, не подумав, как следует.

 

"Она просто неудачно сказала. Но дети же и правда бестолковые, то есть, это нормально, их нужно всему учить, и это дело многих лет. Яна и сама была очень бестолковой — знаете, могла потеряться, пока ехала на тренировку, а я бегал по городу и искал ее. Плюс, у нее были серьезные проблемы с русским языком, который она практически не знала. Зато сейчас она полиглот", — сказал тренер Егорян.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Спортсмены
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