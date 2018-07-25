В Москве подсчитали сумму расходов на организацию боя Гассиев-Усик

Фотографии предоставлены Федерацией бокса

Итоговый коэффициент составил 13 мн долларов.

В Москве 21 июля завершился главный боксерский бой года между украинским олимпийским мировым чемпионом Александром Усиком и титулованным профессионалом Муратом Гассиевым.

Единогласным решением судей победу одержал украинский боксер над россиянином, объединив пояса WBA, WBO, IBF, WBC и завоевав главный трофей турнира -кубок Мохаммеда Али. Счёт судейских записок составил следующие оценки:120-108, 129-119-109, 119-109.

Многие эксперты признали прекрасное владение техническим мастерством бокса, которое применил в своей тактике Усик против Гассиева.

«В финале мы увидели настоящий мастер-класс от Александра Усика, это были 12 раундов техничного бокса, особенно впечатляли джеб и работа ног» - говорит основатель WBSS, немецкий промоутер Калле Зауэрланд.

После завершения первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, организаторы начали строить план на будущее. Генеральный секретарь Федерации бокса России, Умар Кремлев, рекомендовал Мурат Гассиеву готовиться к возможному реваншу с Александром Усиком.

«Вчера прошло событие, которого ждал весь мир. Очень рад, что все было организовано на таком высоком уровне. Настолько был красивый бокс, оба боксера были великолепны. Конечно, выиграл сильнейший - Александр Усик. Я хотел бы пожелать Мурату Гассиеву побед в дальнейшем, а также чтобы он готовился, - возможно, будет реванш».

Немецкий промоутер Калле Заурленд отметил актуальность бокса в стране и пообещал двух российских участников во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии.

«Россия - боксерская страна. Мы получили полную поддержку от Федерации бокса России, нас очень поддерживал генеральный секретарь Умар Кремлёв. Во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии принимают участие два российских спортсмена - это значит, что скоро мы вернемся в Россию».

Отдельно хочется отметить, что Российской Федерации бокса, в частности Умару Кремлеву, удалось создать настоящую атмосферу спортивного праздника для любителей бокса.

В период проведения мировых боев в Олимпийском царила положительная атмосфера толерантности и космополитизма. Принципиально не обсуждались вопросы политических интересов Украины и России. Разговоры представителей двух конфликтующих государств сводились только к спорту, а соперники Александр Усик и Мурата Гассиев проявили образцовое уважение к сопернику, свойственное для советского бокса.

Фанат, в след за своими фаворитами, торопились поздравить друг друга и выразить слова поддержи проигравшей стороне.

«Вы знаете, когда ко мне подходят фанаты Гассиева и говорят: «Мы будем болеть за своего, но ты тоже молодец!»- вот это есть настоящее уважение», признается Усик.

«Есть спорт и ничего больше» - признается украинский болельщик, Леонид Нимяченко, приехавший из Харькова.

Мурат, также, признал свои ошибки и смог выделить преимущество теперь уже абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

«Чувствуется большая любительская школа у Усика, намного больше боев. Понял свои слабые стороны, и буду работать над ними. Вернусь намного сильнее. Сегодня был не мой день. Как вы видели, ничего не получалось. Саня выполнил план на бой намного лучше, чем я»

Высокую организацию проведения главного боя отметили западные партнёры, отметив, что Россия полностью готова принимать боксерские турниры мирового уровня.

Дина Отман специально для Planet Today