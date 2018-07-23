Бой Усик - Гасиев: невероятная победа и комментарии с трибун

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В Москве 21 июля в спортивном комплексе «Олимпийский» состоялся финальный исторический бой Всемирной боксерской суперсерии WBSS между мировыми чемпионами украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым.

Единогласным решением судей победу над Гассиевым одержал Александр Усик, завоевав трофей Мохаммеда Али.

Вечер бокса был насыщен на события и эмоции. Среди зрителей в первых рядах был замечен Стивен Сигал, , Хабиб Нурмагомедов, Денис Лебедев( болеющий за Усика), и много иных высокопоставленных политических и медиа-персон.

В процессе шоу не обошлось без противоречий. Так в андеркарте перед главным боем, россиянин Федор Чудинов, тренирующийся у Абеля Санчеса (тренер Мурата Гассиева), по мнению большинства зрителей, показал непрофессиональную борьбу в схватке с французским боксером Наджибом Мухаммеди. Однако неоднозначное решение судей было в пользу Федора Чудинова, на что послышались свисты и протесты из зала.

По мнению российских зрителей, Наджиб был непорядок выше и профессиональнее в борьбе с Федором Чудиновым. Так, проигравший французский боксер долго не желал покидать ринг под одобряющие крики толпы.

"Ну это уже колхоз, понимаете? Так как Федор, дерутся около метро. Засудили. Однозначно засудили" -прокомментировал действия Федора Чудинова, болельщик, российский боксер, Роман Арченов.

«А мне кажется все было честно» - признался фанат Чудинова, Александр Старухин, приехавший из Самары.

Особенно зрелищным показался женский крузервейт.

На этот раз боролись россиянка Инна Сагайдаковская и норвежка Сесилия Брекхус. Первая на пресс-конференции уверенно заявила, что «уложит» Сесилию в нокаут, в крайнем случае так победит. Однако победу над россиянкой одержала улыбчивая Брекхус. Она несколько раундов выдерживала средний темп, дожидаясь когда активная Сагайдаковская останется без сил. Когда россиянка потеряла часть силовых затрат, Брекхус перешла в атаку, и быстро одолела свою соперницу.

Главный бой между непобежденными чемпионами состоялся в полночь.

Забегая вперёд, важно отметить, что Мурат Гассиев в отличие от Александра Усика, чувствовал наибольшее волнение, как и его болельщики. На этот раз психологическая подготовка Мурата кардинально отличалась от той, которую можно было наблюдать в Сочи перед боем с Юниором Дортикосом. Боксер был напряжен и особенно взволнован.

Первые три раунда россиянин перешел в активное нападение, а украинец держал контратаку, изредка хватая удары по печени от известного панчера. Однако последующие раунды Усик уловил стиль борьбы Гассиева, подстроился и в своей привычной манере начал ловко уходить от мощных ударов Мурата, тем самым, сбивая россиянина с контрольного плана.

«Я не могу под него подстроиться! Подстроиться не могу!» - признался Мурат своему тренеру в середине боя.

Украинцу удалось перехватить лидерство , взять первый план, при этом, сохраняя дистанцию и увеличивая темп все 12 раундов. Последние три из них, Гассиев передал в управление Усика, чаще пропуская джебы и больше находясь в защите. Таким образом, единогласным решением судей, победа была отдана украинскому олимпийскому чемпиону Александру Усику, который за всю историю WBSS стал первым обладателем пятью поясов престижных мировых боксёрских организаций, получив трофей Мохаммеда Али.

Толпа украинских болельщиков взорвалась от восторга, а фанаты Мурата Гассиева спешно покинули стены Олимпийского, не дожидаясь вердикта боя, тем самым вызвав негодование многих зрителей.

«Люди ехали сюда, чтобы поддержать своего спортсмена и мы не понимаем, почему сегодня, когда Мурат Гассиев побежден, они просто уходят из зала, не дожидаясь результатов боя. Это выглядит очень странно» - признается Михаил Гобельников, российский болельщик из Москвы.

"Мурата нужно сейчас поддержать, он расстроен, это видно. Да проиграл. Ну и что? Вот реванш покажет, кто такой Мурат!" - заявила фанатка боксера, Мадина Ахатова.

По мнению большинства опрошенных зрителей в зале, победа была заслуженной.

«Конечно болели за своего, но Усик гениальный боксер.Мурат еще молодой. Научится!» - говорит фанат Гассиева, Михаил Терешкин.

«У Мурата был нет тот тренер. Его действия были слишком понятны умному Усику. Украинец их понял и расколол. Обидно конечно. Но будем ждать реванша. Там Мура себя покажет» - говорит Гатасаев Руслан, прибывший на бой из Северной Осетии.

"Саня - феномен! Молодец! Не подвел нас!" - говорит Виктор Смятко, фанат из Киева

Вечер бокса показал нам исторический бой двух разных школ: олимпийской и профессиональной.

На пост пресс—конференции главных боксеров, Мурат признал свои и ошибки и пообещал новых побед для своих болельщиков. Александр Усик и его команда не сдерживая радости, также, проявили уважение к своему оппоненту словами поддержки.

Подводя итоги финала первого сезона Всемирной боксерской суперсерии ,Умар Кремлев, президент Федерации бокса в России, заявил, что сейчас для данного вида спорта в стране главное не победы или награждения, а его популяризация.

«Массовость - на первом месте. А бой Гассиев -Дортикос - проведенный в Сочи - это возрождение красивого бокса, потому что долгое время он был в упадке».

Кремлев, также, признался , что удовлетворен полностью решением провести бой в России.

«Мы приложили к этому все усилия, ведь сначала бой запланировали в Саудовской Аравии. Но мы сделали все, чтобы все прошло у нас дома. Ведь 22 июля в России праздник, Международный день бокса, и мы просто обязаны были провести такой исторический бой в нашей стране».

После напряженной работы, Александр Усик отправится в Киев, а потом домой к своим детям, которые уже присылают ему фото трофея Мохаммеда Али, а Мурата Гассиева ждут в Осетии друзья и близкие.

На этом бокс не завершает свою эволюцию. В Москве уже прошла жеребьевка второго сезона Всемирной боксерской суперсерии, где определены главные соперники. Поэтому у поклонников бокса появится возможность познакомится с новыми звездами мировых рингов.

Дина Отман специально для Planet Today