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В Москве 19 июля состоялась финальная пресс-конференция главного боя Гассиев-Усик

Понедельник, 23 Июля 2018 11:45
В Москве 19 июля состоялась финальная пресс-конференция главного боя Гассиев-Усик Фото из открытых источников

В Москве прошла пресс-конференция предстоящего боя между двумя непобежденным мировыми чемпионами бокса Муратом Гассиевым и Александром Усиком. 

 

Официальную встречу провели в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» .

 

Изначально, бой планировался в Саудовской Аравии, городе Джида. Однако организаторы российского бокса приложили все усилия, чтобы перенести мероприятие в Москве.

 

"Я рад, что мы добились все -таки своего, бой все равно пройдёт в России. Весь мир ждёт этого боя,"- говорит президент Федерации российского бокса, Умар Кремлёв. 

 

Перед встречей с главными чемпионами , организаторы World Boxing Super Series провели андеркарт.  

 

Молодые спортсмены (особенно женская категория) не поскупились на смелые заявления.

 

Инна Сагайдаковская , обладательница пояса WBC, сразу заявила о своей победе над соперницей из Норвегии , абсолютной чемпионкой мира Сесилией Брехус.

 

"Я хочу отправить ее в нокаут. Я готова это сделать. Но если я ее не отправлю в нокаут, то все равно так буду побеждать".

 

"Я никогда не проигрываю!" - шутливо ответила Сесилия.

 

После андеркарта состоялась беседа с основными участниками боя, Муратом Гассиевым и Александром Усиком. 

  

Главной темой обсуждения стал вопрос олимпийской и профессиональной подготовки бокса. На этот раз, бороться будут представители разных боксёрских школ: олимпийской (Александр Усик) и профессиональной ( Мурат Гассиев). 

 

"Я пробовал себя в олимпийском боксе, но у меня не получилось. Поговорили с тренером и решили перейти в профессиональный, где я достиг определённых мировых побед," - признался Мурат.

 

"Любительская карьера мне помогла. Любительский бокс он то посильнее профессионального. Это шоу. Можно сильно натренировать хорошую баночку, но попадается спортсмен с хорошими ногами, можно нырнуть, отойти, и дать хороший удар,"- заключил Усик.

 

На вопрос, как спортсмен относится к профессиональному боксу, Александр иронично добавил: "Если вы не были в школе, то вам нечего делать в университете".

 

Стоит отметить,что на пресс-конференции принципиально не поднимался вопрос о месте проведения боя и о взаимоотношениях Украины с Россией. 

 

"Эти двое парней- одаренные гладиаторы. Эти будет бой года без всяких сомнений. Здесь нет никаких политических вопросов-это бокс"- резюмировал промоутер WBSS Кале Зауэрланд. 

 

Соперники , также, признались, что им все равно где бороться, а Мурат Гассиев не считает бой в России своим преимуществом. 

 

Отступая от темы главного поединка, президент Федерации бокса России , Умар Кремлёв, подчеркнул, что перед данным видом спорта сейчас стоит главная задача-его популяризация.

 

"Ни медали, ни награждения , а массовость. А бой Гассиев-Дортикос, проведённый в Сочи , это возрождение красивого бокса. Начало."

 

После поведения официальной встречи , спортсмены традиционно показали face -to-face и отправились готовиться к финалу Всемирной боксёрской супер серии. Организаторы пообещали исторический зрелищный бой.

 

Напомним, что бой пройдёт в Москве , 21 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Мурат Гассиевым и Александр Усик поборются за гонорар 10 миллионов долларов и специальный трофей World Boxing Super Series: кубок Мухаммеда Али.

 

Дина Отман специально для Planet Today

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Новости боксер
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