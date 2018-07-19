«Русская медная компания» выступила соорганизатором командного чемпионата Европы по дзюдо

Турнир прошел в Екатеринбурге при поддержке также Европейской Федерации дзюдо, Минкультуры и спорта и Федерации дзюдо Свердловской области, а также Российской Федерации дзюдо.
По итогам турнира первое место заняла команда Германии, второе – Нидерланды, а третье разделили Россия и Украина.
Всего в чемпионате приняла участие 21 национальная сборная, в том числе команды Великобритании, Израиля, Австрии, Польши, Португалии, Румынии и др. Столь высокое представительство – рекордный показатель для этого турнира.
Чемпионат Европы можно назвать предварительной подготовкой перед Олимпиадой в Токио, которая пройдет в 2020-м году. Командные соревнования среди смешанных команд впервые будут включены в программу Олимпийских Игр.
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