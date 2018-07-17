Болт пройдет просмотр в австралийском футбольном клубе

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Известный на весь мир ямайский легкоатлет Усэйн Болт подпишет контракт с футбольным клубом "Сентрал Кост Маринерс", базирующимся в Австралии. Соответствующая информация оказалась в распоряжении у агентства Associated Press.

Предполагается, что в течение следующих восьми недель Болт будет проходить просмотр в клубе "Сентрал Кост Маринерс", а затем легкоатлет подпишет контракт с владельцами ФК.

"Столь длительный просмотр нужен для того, чтобы как следует удостовериться в высоком уровне подготовки легкоатлета. Если соглашение все-таки будет заключено, то престиж австралийской лиги поднимется на новую высоту", — прокомментировали ситуацию официальные представители австралийского футбольного клуба.

Усэйн Болт, напомним, завершил карьеру спринтера в прошлом году, после ЧМ в Лондоне. Спортсмен является восьмикратным олимпийским чемпионом и одиннадцатикратным чемпионом мира, а также может похвастаться действующими мировыми рекордами в беге на сто и двести метров. Эти дистанции спринтер преодолел за 9.58 и 19.19 секунд, соответственно. Ранее Болт, как отмечают спортивные СМИ, уже говорил о своем желании податься в профессиональный футбол.