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Болт пройдет просмотр в австралийском футбольном клубе

Вторник, 17 Июля 2018 09:54
Болт пройдет просмотр в австралийском футбольном клубе Фото из открытых источников

Известный на весь мир ямайский легкоатлет Усэйн Болт подпишет контракт с футбольным клубом "Сентрал Кост Маринерс", базирующимся в Австралии. Соответствующая информация оказалась в распоряжении у агентства Associated Press.

 

Предполагается, что в течение следующих восьми недель Болт будет проходить просмотр в клубе "Сентрал Кост Маринерс", а затем легкоатлет подпишет контракт с владельцами ФК.

 

"Столь длительный просмотр нужен для того, чтобы как следует удостовериться в высоком уровне подготовки легкоатлета. Если соглашение все-таки будет заключено, то престиж австралийской лиги поднимется на новую высоту", — прокомментировали ситуацию официальные представители австралийского футбольного клуба.

 

Усэйн Болт, напомним, завершил карьеру спринтера в прошлом году, после ЧМ в Лондоне. Спортсмен является восьмикратным олимпийским чемпионом и одиннадцатикратным чемпионом мира, а также может похвастаться действующими мировыми рекордами в беге на сто и двести метров. Эти дистанции спринтер преодолел за 9.58 и 19.19 секунд, соответственно. Ранее Болт, как отмечают спортивные СМИ, уже говорил о своем желании податься в профессиональный футбол.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Футбол
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