Путин пообещал безвизовый режим владельцам паспорта болельщика‍

Россия продлила безвизовый режим для иностранных фанатов до конца 2018 года. Об этом сообщает Reuters.
Президент Владимир Путин по окончании финального матча ЧМ заявил, что иностранные болельщики смогут приезжать в Россию без визы до конца 2018 года. Это касается тех иностранцев, которые уже оформили паспорт болельщика, пишет Лента.ру.
Изначально предполагалось, что безвизовый режим для обладателей паспорта болельщика прекратится через десять дней после финального матча турнира. Документ также позволял бесплатно пользоваться общественным транспортом в городах-организаторах и перемещаться между городами чемпионата на поездах.
Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В финальном матче чемпионата мира-2018 Франция обыграла Хорватию со счетом 4:2. Матч состоялся в Москве на стадионе «Лужники».
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