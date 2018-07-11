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Финал Чемпионата мира 2018: Назван первый финалист

Среда, 11 Июля 2018 08:38
Финал Чемпионата мира 2018: Назван первый финалист Фото из открытых источников

Сборная Франции обыграла бельгийцев и вышла в финал чемпионата мира по футболу. Матч закончился со счетом 1:0.

 

В составе победителей голом отметился Самюэль Юмтити на 51-й минуте, пишет РИА Новости.

 

Встреча прошла в Санкт-Петербурге, ее посетили более 64 тысяч человек.

 

Последний раз французы становились чемпионами мира в 1998 году. Затем они вышли в финал мирового первенства в 2006-ом, но уступили сборной Италии.

 

Финал ЧМ-2018 пройдет в Москве 15 июля на стадионе "Лужники". Соперником "трехцветных" станет победитель второго полуфинала Англия — Хорватия.

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги ЧМ2018
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