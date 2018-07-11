Финал Чемпионата мира 2018: Назван первый финалист

Сборная Франции обыграла бельгийцев и вышла в финал чемпионата мира по футболу. Матч закончился со счетом 1:0.
В составе победителей голом отметился Самюэль Юмтити на 51-й минуте, пишет РИА Новости.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге, ее посетили более 64 тысяч человек.
Последний раз французы становились чемпионами мира в 1998 году. Затем они вышли в финал мирового первенства в 2006-ом, но уступили сборной Италии.
Финал ЧМ-2018 пройдет в Москве 15 июля на стадионе "Лужники". Соперником "трехцветных" станет победитель второго полуфинала Англия — Хорватия.
Пока кое-кто в "нэзалэжной" уже заранее празднует новую великую "пэрэмогу", которая должна обязатель...
Озеро Натрон - это щелочное соленое озеро, расположенное на севере Танзании в области Аруши. Этот во...
Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.