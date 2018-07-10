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Как отреагировали иностранные СМИ на слова игрока сборной Хорватии Виды «Слава Украине»

Вторник, 10 Июля 2018 14:37
Как отреагировали иностранные СМИ на слова игрока сборной Хорватии Виды «Слава Украине» Фото из открытых источников

Лозунг "Слава Украине", озвученный хорватским футболистом Домагоем Видой после победы сборной Хорватии над сборной России, имел явно политический подтекст, поэтому поступок игрока вызвал негативную реакцию в обществе.

 

И не только в российском — по данным информационного портала politexpert.net, заявление защитника сборной Хорватии не оценили и сами хорваты, которые в своих СМИ прокомментировали событие в негативном ключе.

 

"Домагой Вида на протяжении длительного времени был защитником киевского "Динамо", но это не дает ему право превращать Чемпионат мира по футболу в арену для выяснения политических отношений. Очевидно, что подобные провокации не ведут ни к чему хорошему, тем более, что отношения между Россией и Украиной и так переживают серьезный кризис", — пишет Sportarena.

 

Издание Dnevno тоже не оценило поступок футболиста. "Таких вещей нужно избегать" — отметили его авторы, добавив, что футболисту еще повезло, что в этом "цирке" не стали разбираться представители FIFA, потому что в таком случае одним лишь предупреждением Вида бы не отделался.

 

Кроме Виды, в провокации участвовал скаут хорватской команды Огнен Вукоевич.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Реакция
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