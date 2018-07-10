Как отреагировали иностранные СМИ на слова игрока сборной Хорватии Виды «Слава Украине»

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Лозунг "Слава Украине", озвученный хорватским футболистом Домагоем Видой после победы сборной Хорватии над сборной России, имел явно политический подтекст, поэтому поступок игрока вызвал негативную реакцию в обществе.

И не только в российском — по данным информационного портала politexpert.net, заявление защитника сборной Хорватии не оценили и сами хорваты, которые в своих СМИ прокомментировали событие в негативном ключе.

"Домагой Вида на протяжении длительного времени был защитником киевского "Динамо", но это не дает ему право превращать Чемпионат мира по футболу в арену для выяснения политических отношений. Очевидно, что подобные провокации не ведут ни к чему хорошему, тем более, что отношения между Россией и Украиной и так переживают серьезный кризис", — пишет Sportarena.

Издание Dnevno тоже не оценило поступок футболиста. "Таких вещей нужно избегать" — отметили его авторы, добавив, что футболисту еще повезло, что в этом "цирке" не стали разбираться представители FIFA, потому что в таком случае одним лишь предупреждением Вида бы не отделался.

Кроме Виды, в провокации участвовал скаут хорватской команды Огнен Вукоевич.