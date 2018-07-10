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ФИФА оштрафовала Вукоевича после матча ЧМ с россиянами

Вторник, 10 Июля 2018 08:15
ФИФА оштрафовала Вукоевича за неспортивное поведение после матча ЧМ с россиянами Фото из открытых источников

Хорватский футбольный союз (HNS) отстранил делегата национальной сборной и помощника тренера Огнена Вукоевича от работы на чемпионате мира по футболу за видео, в котором он посвящает победу над российской командой киевскому "Динамо" и Украине.

 

В субботу, седьмого июля, сборная Хорватии в серии пенальти победила сборную России в четвертьфинале ЧМ. Позже в сети появился ролик, в котором хорватский футболист Домагой Вида скандировал "Слава Украине", а Вукоевич добавил, что это была победа "за "Динамо" и Украину". Оба хорвата в прошлом играли за киевский футбольный клуб, напоминает РИА Новости.

 

Футбольный союз Хорватии извинился за действия делегата и отстранил его от работы на ЧМ. Вукоевич, в свою очередь, заявил, что понимает такое решение и уважает его. Извинения принес и Вида. Кроме того, HNS призвал игроков национальной сборной воздерживаться от политических заявлений.

 

ФИФА вынесла футболисту предупреждение, но не стала дисквалифицировать его, позволив спортсмену побороться с английской сборной за выход в финал чемпионата. Вукоевича же федерация решила оштрафовать на 15 тысяч швейцарских франков.

 

Помимо этого, тренер сборной Хорватии Златко Далич встал на защиту участников видеоролика, объяснив их действия желанием "сказать "спасибо" своим друзьям на Украине". Далич также добавил, что у Вукоевича и Виды есть друзья и в России.

 

Действия футболиста и делегата сборной раскритиковали и в ряде хорватских СМИ. Скандирование лозунга "Слава Украине" расценили как прямую провокацию. На портале dnevno.hr заявили, что Вида и Вукоевич "прошли по краю", а Index объяснил, что футболиста раскритиковали на родине из-за возможного наказания со стороны ФИФА.

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги фифа ЧМ2018
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ФИФА оштрафовала Вукоевича после матча ЧМ с россиянами ФИФА оштрафовала Вукоевича после матча ЧМ с россиянами Хорватский футбольный союз (HNS) отстранил делегата национальной сборной и помощника тренера Огнена Вукоевича от работы на чемпионате мира по футболу за видео, в котором он посвящает победу над российской командой…
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