Генсек ФИФА призвала Россию гордиться достижениями страны на ЧМ‍

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Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что сборная России может гордиться своей игрой на домашнем чемпионате мира, несмотря на проигрыш в четвертьфинале турнира.

Основное время встречи, состоявшейся в Сочи в субботу, завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды также обменялись голами. В серии послематчевых 11-метровых ударов удачливее оказались хорваты — 4:3.

"Сборная России, несмотря на сегодняшнее поражение в Сочи, ты можешь гордиться своим выступлением на турнире", - написала Самура в своем микроблоге в Twitter.

Еще одна фраза в сообщении генерального секретаря ФИФА была на русском языке. "Россия, вы молодцы! Мы гордимся твоими достижениями!", - написала Самура.