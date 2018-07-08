Генсек ФИФА призвала Россию гордиться достижениями страны на ЧМ‍

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что сборная России может гордиться своей игрой на домашнем чемпионате мира, несмотря на проигрыш в четвертьфинале турнира.
Основное время встречи, состоявшейся в Сочи в субботу, завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды также обменялись голами. В серии послематчевых 11-метровых ударов удачливее оказались хорваты — 4:3.
"Сборная России, несмотря на сегодняшнее поражение в Сочи, ты можешь гордиться своим выступлением на турнире", - написала Самура в своем микроблоге в Twitter.
Еще одна фраза в сообщении генерального секретаря ФИФА была на русском языке. "Россия, вы молодцы! Мы гордимся твоими достижениями!", - написала Самура.
Задевать нежных и ранимых небратьев (до 1991го существоваших под псевдонимами «братушки» и «братские...
Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США. Также...
Приходит мужик в магазин "Запчасти", спрашивает:
- Есть запчасти на Ниву?
- Есть, что конкретно надо?
- Ну, там, ...проволока, изолента...
- Есть конечно. Странная у вас Нива. Запчасти от УАЗа подходят...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.