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Генсек ФИФА призвала Россию гордиться достижениями страны на ЧМ‍

Воскресенье, 08 Июля 2018 12:52
Генсек ФИФА призвала Россию гордиться достижениями страны на ЧМ‍ Фото из открытых источников

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что сборная России может гордиться своей игрой на домашнем чемпионате мира, несмотря на проигрыш в четвертьфинале турнира.

 

Основное время встречи, состоявшейся в Сочи в субботу, завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды также обменялись голами. В серии послематчевых 11-метровых ударов удачливее оказались хорваты — 4:3.

 

"Сборная России, несмотря на сегодняшнее поражение в Сочи, ты можешь гордиться своим выступлением на турнире", - написала Самура в своем микроблоге в Twitter.

 

Еще одна фраза в сообщении генерального секретаря ФИФА была на русском языке. "Россия, вы молодцы! Мы гордимся твоими достижениями!", - написала Самура.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Спорт  
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