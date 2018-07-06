Что взять с собой на матч или как выглядит набор болельщика?

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14 июня в России стартовал чемпионат мира по футболу. За время отборочного этапа стало ясно – это уникальный чемпионат, который войдет в историю самыми неожиданными матчами и непередаваемой атмосферой.

Болельщики со всех стран и жители России, даже самые далекие от футбола, решили присоединиться к всеобщему празднику – посетить матчи захотели многие жители городов-участников, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Саранск и многие другие. О том, что проносить с собой на футбольный матч нельзя уже неоднократно писали — в число запрещенных предметов, помимо стандартных опасных, попали напитки в стеклянных бутылках и даже зонты. А вот что брать с собой, чтобы максимально насладиться игрой — организаторы события не сообщали. Мы составили чек-лист нужных предметов, которые пригодятся не только новоиспеченным любителям футбола, но и фанатам со стажем. Ведь впереди нас ждет самый долгожданный матч Чемпионата мира по футболу – 2018: в четвертьфинале сойдутся сборные России и Хорватии!

Модная экипировка

В этот раз модные бренды решили основательно подготовиться к чемпионату. К примеру, Dolce & Gabanna представили капсульную коллекцию, состоящую из модных свитшотов и худи. Вся коллекция посвящена России, и изображает золотые купола, триколор, Кремль, «Лужники». Купить такие необычные сувениры можно в ЦУМе.

Бренд Umbro к чемпионату выпустили линейку по мотивам утерянной формы сборной СССР 1966 года на чемпионате в Англии. Тогда британский бренд планировал одеть все 16 команд, но советская сборная отказалась, и вот, спустя 52 года, в Umbro выпустили капсульную коллекцию Unforgotten («Незабытое»). Всю красоту ищите на их официальном сайте.

Louis Vuitton решили порадовать поклонников футбола своей линией аксессуаров - сумки, рюкзаки, кошельки стилизованы под футбольный мяч и предлагаются в нескольких цветовых вариантах. Также можно нанести на бирку для багажа флаг любой из 32 стран – участниц чемпионата.

Современную моду уже невозможно представить без Гоши Рубчинского — в этот раз он представил коллаборацию с Adidas, официальной спортивной маркой чемпионата. Долгожданная капсульная коллекция, в которую вошли толстовки, джерси, шорты, гольфы и бутсы, уже представлена в КМ20.

Также советуем обратить внимание на проект #YOOXSOCCERCOUTURE, в котором 14 международных дизайнеров, включая Walk of Shame, Vivienne Westwood и Y/Project разработали специальные модели, посвященные своим национальным сборным.

Дождевик

Климатические условия России непредсказуемы – даже в разгар знойного лета может резко пойти дождь. Но даже в сухую погоду разбушевавшиеся болельщики могут случайно окатить вас пивом, поддавшись буре эмоций от очередного забитого мяча или не назначенного пенальти. Если вы не хотите промокнуть насквозь во время увлекательного матча, настоятельно рекомендуем присмотреться к дождевикам Hunter и Rains — вечная непромокаемая классика. Российские дизайнеры тоже предлагают неплохие альтернативы. Например, Виктория Андреянова по случаю чемпионата мира выпустила невероятной красоты дождевики, которые будут уместны и на стадионе, и на модной вечеринке. Ищите свой экземпляр в Цветном. Цена вопроса — 18 000 рублей.

Рюкзак

Безусловно, для всего самого важного (и не очень) вам понадобится рюкзак. Большой, стильный и удобный, такой как в лимитированной коллекции к чемпионату у Dolce & Gabanna и Louis Vuitton. Симпатичные есть и в коллекции Fenty x Puma. Выбирая рюкзак, отдавайте предпочтение немарким цветам — будет очень обидно разлить пиво или колу на белоснежный экземпляр.

Смартфон с мощной камерой

Матчи чемпионата – события, которые хочется оставить в памяти надолго и запечатлеть это момент. Однако брать с собой профессиональный фотоаппарат, чтобы получить качественные снимки, необязательно, да и опасно — из-за большого скопления людей есть риск повредить камеру или вовсе ее лишиться. Современные смартфоны могут с легкостью заменить профессиональную камеру, например Huawei P20 Pro, смартфон, который стал лидером рейтинга мобильных фотокамер. Тройная камера Leica компактного смартфона впервые прекрасно снимает дальние планы и отлично делает селфи в любых условиях. Huawei P20 Pro позволяет записывать движущиеся объекты во время матча, стабилизировать изображения с применением искусственного интеллекта, производить замедленную съемку с частотой 960 кадров в секунду и делать лучшие селфи на трибуне с 24 МП фронтальной камерой.

Портативная зарядка

Остаться без связи из-за разрядившегося телефона на стадионе или после матча – опасное дело. Чтобы всегда быть на связи, не забудьте портативное зарядное устройство — незаменимый друг на футбольном матче. За 90 минут игры хочется запечатлеть все и всех, сделать миллион сториз в инстаграм, найти друзей на противоположной трибуне, загрузить фотографии самых красивых футболистов в гугле и первыми рассказать всем друзьям и подписчикам подробности игры. Если телефон сядет еще и на втором часу игры — будет невероятно обидно. Чтобы этого не произошло — берите с собой мощный аккумулятор, например, Rombica Neo X100 c емкостью на три полных зарядки телефона.

Мягкое сидение

Все мы знаем, как неудобно порой бывает сидеть на трибунах даже больше 10 минут. Несмотря на все последние технологии, эти пластмассовые сидения способны испортить все впечатления от превосходной игры любимой сборной. Поэтому настоятельно рекомендуем предусмотреть все заранее и запастись дополнительной подушкой для комфортного просмотра матчей. Подойдет самая обычная из Ikea. Кладите все в рюкзак и отправляйтесь на матч.