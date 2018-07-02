Генсек FIFA Фатма Самура сравнила гул на трибунах Лужников после гола Дзюбы с громом

Генсек Международной федерации футбола (FIFA) Фатма Самура поразилась атмосфере, царившей на московском стадионе "Лужники" во время матча между сборными Российской Федерации и Испании. Об этом Самура сообщила на своей странице в микроблогинговом сервисе "Твиттер".
"Вот это атмосфера! На стадионе "Лужники" сегодня царит что-то поистине невероятное! Когда Артем Дзюба забил гол в ворота испанцев, я подумала, что прогремел гром или что-то такое, но оказалось, что это российские болельщики взорвались оглушительным ревом!", — написала в Twitter Фатма Самура.
Напомним, после вчерашней победы над сборной Испании, сборной России удалось пройти в четверть финала Чемпионата мира по футболу 2018. Это событие стало поводом для невероятного ликования, охватившего всех неравнодушных к футболу граждан России.
Российская сборная победила со счетом 4:3 после серии пенальти, которая была назначена по итогам основного и дополнительного времени, завершившегося со счетом 1:1.
Следующая игра чемпионата с участием российской сборной пройдет седьмого июля в Сочи — соперником россиян будет сборная Хорватии.
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