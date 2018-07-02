Россия выиграла у Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

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Футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Основное время встречи на московском стадионе "Лужники" завершилось со счетом 1:1. На 11-й минуте защитник сборной России Сергей Игнашевич поразил собственные ворота, а на 41-й минуте Артем Дзюба с пенальти восстановил равенство. В дополнительное время командам не удалось поразить ворота друг друга, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты - 4:3.

В составе сборной России пенальти забили Федор Смолов, Игнашевич, Александр Головин и Денис Черышев. У испанцев отличились Андрес Иньеста, Жерар Пике и Серхио Рамос, а удары Коке и Яго Аспаса парировал Игорь Акинфеев.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится в матче команд Хорватии и Дании, который пройдет позже в воскресенье в Нижнем Новгороде. Четвертьфинальная встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.