Чемпионат мира 2018: Сборная РФ практически обеспечила себе исторический выход из группы

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Сборная России по футболу со счетом 3:1 обыграла команду Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и фактически обеспечила себе выход из группы.

Юридически это событие может быть оформлено уже в среду, для этого необходимо, чтобы команда Саудовской Аравии не обыграла уругвайцев.

Если саудовцы победят уругвайцев, то участники плей-офф от группы А определятся уже по итогам третьего тура, пишет ТАСС.

Тогда для выхода в 1/8 финала россиянам будет достаточно не проиграть уругвайцам. Сборная России не сможет выйти в плей- офф, если проиграет уругвайцам, а саудовцы победят египтян с таким счетом, что у россиян разница забитых и пропущенных мячей (первый дополнительный показатель при равенстве очков) будет хуже, чем у команд Уругвая и Саудовской Аравии.

Сборная России ранее никогда не выходила из группы на чемпионатах мира. Последний раз отечественной сборной это удавалось в 1986 году, когда команда СССР дошла до 1/8 финала турнира в Мексике. Лучшим достижением советской сборной на чемпионатах мира является четвертое место в 1966 году, еще трижды команда выходила в четвертьфинал (1958, 1962, 1970).