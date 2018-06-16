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Роналду признан лучшим игроком матча Португалия—Испания

Суббота, 16 Июня 2018 09:26
Роналду признан лучшим игроком матча Португалия—Испания Фото из открытых источников

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом матча группового этапа чемпионата мира-2018 в России с командой Испании, сообщается на официальном сайте ФИФА.

 

Встреча группы В, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счетом 3:3. В составе сборной Испании дубль оформил Диего Коста (24-я и 55-я минуты), еще один гол забил Начо Фернандес (58). Роналду отличился на 4-й (с пенальти), 44-й и 88-й минутах.

 

Роналду стал первым игроком в истории, которому удалось забить голы на восьми чемпионатах мира и Европы подряд. Ранее португалец отличился на первенствах планеты 2006, 2010 и 2014 годов, а также чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.

 

Хет-трик португальца стал первым на чемпионате мира-2018 в России, пишет РИА Новости.

 

"Главное - команда"

 

После матча капитан португальской сборной заявил, что результат игры был справедлив.

 

"Я рад, для меня это лучший личный показатель, очередной в карьере. Но самое главное для меня - это то, что сделала команда. Мы играли против фаворита чемпионата мира, дважды вели в счете. Считаю, что результат справедлив, и мы очень рады. Нам удалось сравнять счет в самом конце", - заявил Роналду.

 

По оценке футболиста, игра выдалась напряженной, но следующий матч с командой Марокко также будет непростым.

 

"Будем стараться выйти из группы, это будет непросто. Мы не фавориты, мы - кандидаты. В среду против Марокко попытаемся победить", - добавил он.

 

"Невероятный настрой"

 

Криштиану Роналду приехал на чемпионат с невероятным настроем, он смог поднять дух команды в концовке встречи с испанцами, отметил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

 

"Психологическое состояние Криштиану важнее, чем физическое. У него просто невероятный настрой, это делает его лучшим в мире. Когда проигрывали 2:3, именно он поднял дух команды. Это и врожденный дар и последствия саморазвития. Очень важно, что у нас есть в команде лучший в мире футболист", - заявил Сантуш на пресс-конференции.

 

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России. Игры международного первенства пройдут в 11 городах. Победитель турнира будет определен 15 июля. Следующий матч сборная России проведет с командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге, затем сыграет со сборной Уругвая 25 июня в Самаре.

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Роналду
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