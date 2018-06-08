Овечкин назван самым ценным игроком Кубка Стэнли

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Российского хоккеиста Александра Овечкина, играющего в качестве нападающего в американском клубе "Вашингтон Кэпиталс", признали самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли. Соответствующая новость появилась на официальном сайте НХЛ.

Плюс, тридцатидвухлетнему игроку достался еще один титул — его назвали "лучшим снайпером" плей-офф и регулярного чемпионата. В последнем Овечкин отличился сорок девять раз, а в плей-офф он забросил в ворота противника пятнадцать шайб.

Восьмого июня "Вашингтон Кэпиталс" вышел победителем из поединка с "Вегас Голден Найтс" — пятая встреча финала Стэнли завершилась со счетом 4:3. Вашингтонский хоккейный клуб, таким образом, стал обладателем заветного трофея впервые в своей истории.

Ранее "Вашингтон Кэпиталс" попадал в финал Кубка Стэнли в далеком уже 1998 году — тогда, впрочем, кубок достался клубу "Детройт Ред Уингс".

Овечкин уже прокомментировал нынешнюю победу, заявив, что пребывает в таком "невероятно взволнованном и радостном состоянии", что даже затрудняется сказать что-то сколько-нибудь осмысленное.