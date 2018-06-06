Гольф в России становится демократичным видом спорта для среднего класса

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"Россия обладает значительным потенциалом для развития гольфа и популяризации одного из самых молодых олимпийских видов спорта. В ближайшие несколько лет этот рынок может вырасти в несколько раз за счет привлечения более молодой аудитории и коррекции ценовой политики гольф-клубов", – считает генеральный директор GORKI Golf & Resort Екатерина Сенина.

По итогам 2017 года количество туристов, посетивших GORKI Golf & Resort, выросло в два раза по сравнению с 2016 годом – до 400 человек. В клубе было проведено более 8000 игровых раундов.

«В текущем году мы ожидаем сохранения данной тенденции, – отметила Екатерина Сенина. – Рост числа посетителей происходит, прежде всего, за счет увеличения доли корпоративных мероприятий, а также за счет приобщения к гольфу более молодой аудитории. Пять лет назад средний возраст посетителей клуба составлял 55 лет. Игроками выступали, преимущественно, владельцы бизнеса и топ-менеджеры иностранных компаний. В настоящий момент средний возраст гостей снизился до 35-40 лет, и значительно выросла доля представителей среднего класса. Кроме того, мы наблюдаем увеличение количества семейных посетителей – до 45% от общего числа гостей. Нашему самому молодому игроку сегодня 4 года, самому возрастному – 80 лет».

По мнению Екатерины Сениной, потенциал для развития гольфа в России огромен. «Для сравнения, в соседней Финляндии проживает всего 5 млн человек, но в гольф играет каждый второй житель страны. У наших соседей построено более 50 гольф-клубов. В каждом из них в год проводится в среднем 20-30 тысяч игровых раундов. В Санкт-Петербурге – мегаполисе с сопоставимым числом жителей – функционируют всего два гольф-клуба. Еще два расположены на территории Ленинградской области. Этот вид спорта, ставший олимпийским в 2016 году, может и должен развиваться за счет привлечения более молодой аудитории. Прежде всего, женщин и детей. Необходимо бороться с мифом об элитарности гольфа и его закрытости. Сегодня гольф становится демократичным видом спорта, таким же, как большой теннис или хоккей».

Одним из путей развития гольфа является популяризация гольф-клубов как центров семейного отдыха. «В текущем году мы изменили концепцию, став первым на Северо-Западе круглогодичным гольф-курортом, – сообщила представитель GORKI Golf & Resort. – На территории площадью 139 га мы предлагаем посетителям не только сыграть в гольф на первом в регионе 18-луночном поле, но также разнообразные возможности для активного отдыха: велопрогулок, игры в теннис, футбол и баскетбол, рыбалки, петанка, пляжного волейбола. Также на территории курорта расположены четырехзвездочный отель на 34 номера и уютные бунгало для проживания. Благодаря этому, приобщение к спорту происходит постепенно. Наши гости могут приехать вместе с детьми, посмотреть, что такое гольф, сыграть пробную партию, найти партнера своего уровня подготовки.

У нас можно играть в гольф даже зимой, что, учитывая особенности петербургского климата, является несомненным преимуществом, и дает игрокам больше возможностей заниматься любимым видом спорта в домашнем регионе».