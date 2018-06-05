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В Киеве призвали болельщиков не поддерживать "гривной и рублем" Россию

Вторник, 05 Июня 2018 08:11
В Киеве призвали болельщиков не поддерживать &quot;гривной и рублем&quot; Россию Фото из открытых источников

 Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что пять тысяч украинцев купили билеты на матчи финала Чемпионата мира по футболу в России, и призвала их отказаться от поездки, сообщает "Украинская правда".

 

По ее словам, поездка в Россию является "рискованной" для граждан Украины.

 

"Уважаемые украинцы, десять раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну, где Вас могут задержать, и украинская власть не может потом направить к Вам даже консулов", - подчеркнула Геращенко.

 

"Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать все, что происходит в России", - добавила вице-спикер.

 

Ранее МИД Украины рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию для посещения матчей Чемпионата мира по футболу. По утверждению ведомства, пребывание граждан Украины на территории России якобы "связано с серьезными угрозами для личной безопасности", пишет РИА Новости.

 

Глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин, в свою очередь, предсказал украинцам "гарантированные провокации" на ЧМ.

 

Российский МИД в ответ посоветовал украинским болельщикам не слушать "всяких дураков". "Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола!" - говорилось в записи на странице МИД в Twitter на русском и украинском языках.

 

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Лента новостей Украины спорт
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