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Зидан объявил об уходе с поста главного тренера «Реала»

Четверг, 31 Мая 2018 14:37
Зидан объявил об уходе с поста главного тренера «Реала» Фото из открытых источников

Легендарный футболист Зинедин Зидан провел незапланированное мероприятие для прессы, в ходе которого объявил о своем уходе с поста главного тренера базирующегося в Мадриде футбольного клуба "Реал".

 

Согласно данным, которые распространило зарубежное издание Cadena SER, на пресс-конференции, в рамках которой сорокапятилетний Зидан объявил об уходе с поста тренера мадридского "Реала" присутствовал Флорентино Перес, президент футбольного клуба.

 

Зидан, напомним, стал главным тренером "Реала" в самом начале 2016-го года — на этом посту он сменил Рафаэля Бенитеса, который тренировал команду ранее. Под руководством Зидана "Реал" завоевал испанское чемпионство, а также заполучил Суперкубок Испании, трижды побеждал в Лиге Чемпионов, дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА, плюс, два раза побеждал в клубном чемпионате мира.

 

Если считать все престижные трофеи, которые мадридский "Реал" получил в период тренерства Зинедина Зидана, то получится девять наград. В общем, в истории "Реала" теперь наступает новая эпоха.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Реал
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