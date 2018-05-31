Зидан объявил об уходе с поста главного тренера «Реала»

Фото из открытых источников

Легендарный футболист Зинедин Зидан провел незапланированное мероприятие для прессы, в ходе которого объявил о своем уходе с поста главного тренера базирующегося в Мадриде футбольного клуба "Реал".

Согласно данным, которые распространило зарубежное издание Cadena SER, на пресс-конференции, в рамках которой сорокапятилетний Зидан объявил об уходе с поста тренера мадридского "Реала" присутствовал Флорентино Перес, президент футбольного клуба.

Зидан, напомним, стал главным тренером "Реала" в самом начале 2016-го года — на этом посту он сменил Рафаэля Бенитеса, который тренировал команду ранее. Под руководством Зидана "Реал" завоевал испанское чемпионство, а также заполучил Суперкубок Испании, трижды побеждал в Лиге Чемпионов, дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА, плюс, два раза побеждал в клубном чемпионате мира.

Если считать все престижные трофеи, которые мадридский "Реал" получил в период тренерства Зинедина Зидана, то получится девять наград. В общем, в истории "Реала" теперь наступает новая эпоха.