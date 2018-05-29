Менеджер Джеффри Монсона о его российском гражданстве: Теперь мы с ним поженимся

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Невеста, менеджер и PR-директор знаменитого бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона, Евгения, прокомментировала указ президента Российской Федерации Владимира Путина, согласно которому Монсон получил гражданство РФ.

Сам Джефф, по словам Евгении, пока что не знает о том, что стал гражданином России — в Майами, где он сейчас находится, пять часов утра, поэтому спортсмен еще спит.

"Я звоню, но он спит, у них еще раннее утро. Тот факт, что ему все-таки дали гражданство, был, конечно, для нас ожидаемым, но все равно это очень радостное событие, поэтому я, безусловно, счастлива. Думаю, что он тоже будет очень рад об этом узнать", — цитирует Евгению Федеральное агентство новостей.

Интересно, что Джефф Монсон должен был получить российское гражданство еще два с половиной года назад, осенью 2015-го года. Но тогда соответствующее решение было отложено в силу некоторых причин.

"Но теперь он все же получил гражданство. Да, ему придется учить русский с усиленной интенсивностью — нужно ведь будет принимать присягу. Но главное — это то, что гражданство позволит нам оформить брак. Я, если что, будущая жена Джеффа", — добавила Евгения.