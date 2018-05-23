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Vivo объявляет о старте кампании «Мой момент, мой Чемпионат мира по футболу FIFA»

Среда, 23 Мая 2018 16:05
Vivo объявляет о старте кампании «Мой момент, мой Чемпионат мира по футболу FIFA» Фото из открытых источников

Производитель смартфонов Vivo, официальный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, запускает новую глобальную кампанию «Мой момент, мой Чемпионат мира по футболу FIFA». Подробнее - в материале Planet Today.

 

Кампания включает рекламные ролики, и уникальные музыкальные, фото и маркетинговые активации. Так программа Vivo Super Fan Photographer, предоставляет болельщикам беспрецедентную возможность попасть на места рядом с футбольным полем, стадионы и тренировки команд перед матчами, а музыкальный проект Vivo Super Time поможет поднять спортивный дух болельщиков на матчах Чемпионата мира.

 

Мой момент, мой Чемпионат мира по футболу FIFA

 

Главная цель тематической кампании — показать, как важно верить в себя, в свою уникальность, и мотивировать людей во всем мире не упускать возможность наполнить свою жизнь необыкновенными моментами. С помощью своих продуктов и технологий Vivo позволит стать не просто зрителем Чемпионата мира, но его участником, творцом и запечатлеть, показать и сохранить невероятные эпизоды.

 

На открытии проекта вице-президент Vivo Ден Ли (Deng Li) отметил: «Фотография и музыка — это не только неотъемлемые атрибуты нашего бренда, но и два ключевых способа почувствовать восхитительную атмосферу праздника, зафиксировать удивительное рядом с собой и поделиться этими эмоциями со всем миром при помощи своего смартфона. В этом году на Чемпионате мира по футболу FIFA компания Vivo постарается использовать весь потенциал своих передовых технологий, чтобы болельщики смогли воплотить в жизнь слоган кампании: «Мой момент, мой Чемпионат мира по футболу». 

 

Ограниченная серия смартфонов 2018 FIFA World Cup Russia™ V9 Blue

 

В честь партнерства с FIFA, компания Vivo выпустила ограниченную серию смартфонов 2018 FIFA World Cup Russia™ V9 Blue. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 626 и ОЗУ 4 ГБ. На модели 2018 FIFA World Cup Russia™ V9 Blue установлена новейшая версия операционной системы Android 8.1. Соотношение экрана FullView™ к фронтальной поверхности составляет 90%, что предоставляет пользователям огромные возможности работы с экранами. 

 

Кроме того, в память о спонсорстве Vivo Чемпионата мира по футболу FIFA, смартфон из ограниченного тиража будет выставлен в Штаб-квартире FIFA в Цюрихе (Швейцария). Это будет первый в своем роде смартфон, выпущенный в рамках престижной коллекции значимых сувениров и памятных вещей, которые рассказывают о роли футбола в мировой культуре.

 

Франк Гиньери (Franck Guignery), руководитель отдела продаж FIFA, добавил: «Vivo не только дарит болельщикам возможность творчески подойти к Чемпионату мира, но и воплощает в жизнь дух молодости и всепоглощающую страсть к футболу. Теперь, по мере приближения Чемпионата мира по футболу 2018 года, мы с нетерпением ждем появления еще более креативных снимков».

 

Звездный состав: фотографы Vivo Super Fan 

 

На старте компания Vivo анонсировала фотопрограмму Vivo Super Fan для футбольных болельщиков, клиентов, профессионалов и любителей фотографии. Благодаря беспрецедентному доступу к объектам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и 2022 они получат уникальную возможность снять крупным планом самые яркие моменты этих событий.

 

Программа была открыта с участием победителя Чемпионата мира по футболу FIFA 1994, легенды бразильского футбола Бебето (Bebeto, полное имя Жозе Роберту Гама де Оливейра), а также бывшего игрока голландской сборной по футболу, обладателя кубка «Золотой мяч» 1987 года Рууда Гуллита (Ruud Gullit). Спортсменам торжественно вручили свидетельства FIFA о назначении их представителями фотопрограммы Vivo Super Fan. «Мой победный танец в честь рождения сына на Чемпионате мира в 1994 году – момент, который я никогда не забуду, - поделился Бебето. - Я с нетерпением жду, когда программа Vivo Super Fans запечатлит и разделит удивительные моменты этого Чемпионата со всеми». Гуллит добавил: «Момент, когда я забил гол на Чемпионате в 1990 году стал для меня незабываемым. В этом турнире принимают участие одни из лучших игроков в мире, и, несомненно, этот Чемпионат мира по футболу, как и все остальные, будет полон действительно впечатляющих и незабываемых моментов».

 

Ден Ли добавил: «Мы рады запустить эту программу перед Чемпионатом мира по футболу FIFA. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться нашими инновационными продуктами с участниками Vivo Super Fan, чтобы предоставить им возможность запечатлеть необычные моменты и рассказать о них всему миру. Мы хотим, чтобы в рамках спонсорства Vivo Чемпионата мира по футболу FIFA болельщики перешли на новый уровень вовлеченности в игру».

 

Музыка повсюду: Vivo Super Time

 

В рамках новой кампании Vivo также планирует реализовать проект Vivo Super Time. Это серия уникальных музыкальных событий, которые будут проводиться в течение всего турнира, включая диджей-шоу Vivo Super на всех 64 матчах. Цель проекта — объединить футбольных болельщиков и любителей музыки по всему миру. 

 

Проект завершится 15 июля в день финального матча Чемпионата мира в формате шоу Vivo Super Time во время исполнения официальной композиции турнира. Данное событие станет первым в истории Чемпионата мира FIFA, когда спонсор принимает участие в исполнении официальной музыкальной композиции финала Чемпионата мира по футболу FIFA.

 

«Проект Vivo Super Time призван вовлечь всех участников в создание исторического события во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018», — отметил Ден Ли.

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Vivo Новости
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