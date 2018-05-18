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Майт Рийсман умер: Ушел из жизни олимпийский чемпион по водному поло

Пятница, 18 Мая 2018 12:25
Майт Рийсман умер: Ушел из жизни олимпийский чемпион по водному поло Фото из открытых источников

Ушел из жизни советский и российский ватерполист и тренер Майт Аугустович Рийсман, олимпийский чемпион 1980-го года. Рийсман, по данным офпредставителя Федерации водного поло Российской РФ Виктории Кириной, умер вчера вечером.

 

Причина смерти известного спортсмена — отрыв тромба. "Майт Рийсман скончался семнадцатого мая около девяти часов вечера. Причиной стал оторвавшийся тромб", — заявила пресс-аташе Федерации водного поло.

 

По словам Кириной, пока что неизвестно, когда состоится церемония прощания со спортсменом. Неопределенной является и дата похорон. Федерация водного поло, при этом, окажет всестороннюю поддержку в организации погребения и сопутствующих мероприятий.

 

Майт Рийсман родился двадцать третьего сентября 1956-го в столице Эстонской ССР, Таллине. В 1980 окончил журфак МГУ. В том же году завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Москве. Становился чемпионом СССР в 1979, 1985, 1986 и 1987 годах. В 1984 стал обладателем Кубка обладателей кубков, а также завоевал Суперкубок Европы. С 1988-го по 1991 Рийсман был тренером сборной Советского Союза по водному поло, затем, в 1997, тренировал сборную РФ.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Смерть
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