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Лига чемпионов УЕФА‬: Жеребьёвка‬ в 1/4 финала состоится сегодня

Пятница, 16 Марта 2018 14:01
Лига чемпионов УЕФА‬: Жеребьёвка‬ в 1/4 финала состоится сегодня Фото из открытых источников

Сегодня, шестнадцатого марта, будет проведена жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов и Лиги Европы. Жеребьевка, по данным тематических средств массовой информации, будет проводится в "слепом" режиме, который предполагает отсутствие запретов на матчи между соперниками из одной страны.

 

В 14:00 по Москве будет осуществлена жеребьевка Лиги чемпионов. В ней участвуют: "Манчестер Сити", "Ювентус", "Реал", "Ливерпуль", "Севилья", "Рома", "Барселона" и "Бавария".

 

Первые игры одной четвертой финала пройдут третьего и четвертого апреля. Ответные матчи, соответственно, состоятся десятого и одиннадцатого апреля.

 

В 15:00 по Москве будет проведена жеребьевка Лиги Европы. Среди ее участников: ЦСКА (Россия), "Спортинг" (Португалия), "Атлетико" (Испания), "Лацио" (Италия), "Марсель" (Франция), "РБ Зальцбург" (Германия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) и "Арсенал" (Англия).

 

Первые матчи одной четвертой Лиги Европы запланированы на пятое апреля, ответные состоятся двенадцатого.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости УЕФА

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