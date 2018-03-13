Паралимпиада в Пхёнчхане: Продано рекордное количество билетов

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Зимние Паралимпийские игры, стартовавшие девятого марта в южнокорейском Пхенчхане, уже установили невероятный рекорд — на Игры было приобретено рекордное количество билетов. Соответствующей информацией поделились с общественностью организаторы паралимпиады.

В течение первых трех дней Паралимпийских состязаний было реализовано сто пять тысяч и девятьсот шестьдесят шесть билетов. К настоящему моменту продано триста двадцать с половиной тысяч билетов — это больше, чем количество билетов, реализованных в течение Паралимпийских игр в Сочи. Там, если что, было продано триста шестнадцать с лишним тысяч билетов.

Среди самых посещаемых событий нынешних зимних Паралимпийских игр организаторы выделили матчи по керлингу на колясках, в которых принимали участие сборные из Республики Корея, Германии и Канады, а также матч по следж-хоккею, в котором участвовали южнокорейские и японские паралимпийцы.

В России, тем временем, приняли закон, позволяющий спортсменам-инвалидам не платить налог, которым облагается доход физических лиц с призов в соревнованиях. Но этот закон не затронет паралимпийцев, потому что их награды и так не подлежат налогообложению.