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Паралимпиада в Пхёнчхане: Продано рекордное количество билетов

Вторник, 13 Марта 2018 13:28
Паралимпиада в Пхёнчхане: Продано рекордное количество билетов Фото из открытых источников

Зимние Паралимпийские игры, стартовавшие девятого марта в южнокорейском Пхенчхане, уже установили невероятный рекорд — на Игры было приобретено рекордное количество билетов. Соответствующей информацией поделились с общественностью организаторы паралимпиады.

 

В течение первых трех дней Паралимпийских состязаний было реализовано сто пять тысяч и девятьсот шестьдесят шесть билетов. К настоящему моменту продано триста двадцать с половиной тысяч билетов — это больше, чем количество билетов, реализованных в течение Паралимпийских игр в Сочи. Там, если что, было продано триста шестнадцать с лишним тысяч билетов.

 

Среди самых посещаемых событий нынешних зимних Паралимпийских игр организаторы выделили матчи по керлингу на колясках, в которых принимали участие сборные из Республики Корея, Германии и Канады, а также матч по следж-хоккею, в котором участвовали южнокорейские и японские паралимпийцы.

 

В России, тем временем, приняли закон, позволяющий спортсменам-инвалидам не платить налог, которым облагается доход физических лиц с призов в соревнованиях. Но этот закон не затронет паралимпийцев, потому что их награды и так не подлежат налогообложению.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Олимпийские игры

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