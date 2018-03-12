Россиянка Екатерина Румянцева стала чемпионкой Паралимпиады в лыжной гонке

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Лыжница Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе "стоя" на Паралимпийских играх 2018 года.

Россиянка преодолела дистанцию за 49 минут 37,6 секунды. Второе место заняла еще одна российская спортсменка Анна Миленина (отставание 1.18,0). Украинка Людмила Ляшенко финишировала на третьей позиции (+1.29,0). Ранее в Пхёнчхане Ляшенко выиграла бронзу в биатлоне в гонке на 6 км, пишет ТАСС.

Румянцева стала двукратной паралимпийской чемпионкой. Ранее в Пхёнчхане она завоевала золото в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом. Она является бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем и призером этапов Кубка мира.

Румянцева родилась 28 января 1991 года в поселке Смидович Смидовического района Еврейской автономной области. Тренируется под руководством Ирины Громовой. Румянцева является мастером спорта России. Спортсменка попала в сборную России в 2015 году, поэтому Паралимпиада в Пхёнчхане является для нее дебютной.

Миленина является пятикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Пхёнчхане она выиграла серебро в биатлонной гонке на 6 км. После завоевания второго серебра в Пхёнхчане она стала семикратным серебряным призером Паралимпиад и трижды бронзовым. Россиянка является одиннадцатикратной чемпионкой мира.

Миленина родилась 15 июля 1986 года в городе Краснотурьинск Свердловской области. Первым тренером спортсменки была Екатерина Бурмистрова, с 2002 года Миленина работает под руководством Валерия Огородникова. Награждена Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом почета.

Санкции против россиян

Российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане в усеченном составе в связи с отстранением Паралимпийского комитета России. По этой же причине россияне выступают под паралимпийским флагом. В Пхёнчхане соревнуются 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают спортсменам с нарушением зрения.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.