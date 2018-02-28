Россия ответит на запреты WADA сразу двумя способами

Российской Федерации предстоит ответить на давление, которое оказывается на нее Всемирным антидопинговым агентством и, в частности, проявляется в виде запретов на проведение международных спортивных состязаний на территории нашей страны.
"Очевидно, то главный фактор, которым руководствуются WADA и МОК — это политическое давление. Понятно, что ситуация в спортивной области используется коллективным Западом в рамках общей стратегии, направленной на подавление России, которая в современном глобалистическом мире решила быть слишком самостоятельной и идти своим путем. Запад не прощает подобного, поэтому сейчас мы и принимаем многочисленные удары, наносимые в том числе и по отечественному спорту", — заявил политолог Юрий Почта в беседе с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".
По словам Почты, фармацевтика и спорт связаны весьма тесным образом во всем мире, однако именно из России решили сделать "козла отпущения".
Теперь, как отмечает политолог, России предстоит бороться с давлением Запада сразу на двух фронтах — во-первых, WADA должна получить противодействие на политической арене, а во-вторых — РФ должна оказывать максимальную поддержку своим спортсменам.
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