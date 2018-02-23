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Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане не обошлись без новых допинговых скандалов, затрагивающих российских спортсменов. Сегодня стало известно о положительной допинг-пробе отечественной бобслеистки Надежды Сергеевой.

Александр Зубков, президент Федерации бобслея и скелетона Российской Федерации, подтвердил информацию о допинге, который был обнаружен в организме у Сергеевой.

"Пока что неизвестно, о каком конкретно препарате идет речь, но это вроде бы не мельдоний, хотя и отмечается, что в пробе Сергеевой нашли какое-то вещество, применяемое для улучшения работы сердца", — цитирует Зубкова информационный ресурс politexpert.net.

По данным тематических СМИ, допинг-проба Надежды Сергеевой, сделанная тринадцатого февраля, не вызвала никаких претензий у контролирующих структур, однако уже через пять дней выяснилось, что российская бобслеистка все-таки употребляла допинг.

Эксперты в области геополитики, тем временем, уверены, что ситуация с допингом на Олимпиаде 2018 может быть результатом провокаций, направленных против России. По словам политолога Юрия Баранчика, достаточно одного кристалла милдроната, растворенного в чашке с водой, чтобы тест на допинг показал положительный результат — то есть устроить провокацию очень легко.