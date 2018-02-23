Пятница 23 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Спорт» Допинг на Олимпиаде 2018: Эксперт о ситуации с бобслеисткой Сергеевой

Допинг на Олимпиаде 2018: Эксперт о ситуации с бобслеисткой Сергеевой

Пятница, 23 Февраля 2018 14:34
Допинг на Олимпиаде 2018: Эксперт о ситуации с бобслеисткой Сергеевой Фото из открытых источников

Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане не обошлись без новых допинговых скандалов, затрагивающих российских спортсменов. Сегодня стало известно о положительной допинг-пробе отечественной бобслеистки Надежды Сергеевой.

 

Александр Зубков, президент Федерации бобслея и скелетона Российской Федерации, подтвердил информацию о допинге, который был обнаружен в организме у Сергеевой.

 

"Пока что неизвестно, о каком конкретно препарате идет речь, но это вроде бы не мельдоний, хотя и отмечается, что в пробе Сергеевой нашли какое-то вещество, применяемое для улучшения работы сердца", — цитирует Зубкова информационный ресурс politexpert.net.

 

По данным тематических СМИ, допинг-проба Надежды Сергеевой, сделанная тринадцатого февраля, не вызвала никаких претензий у контролирующих структур, однако уже через пять дней выяснилось, что российская бобслеистка все-таки употребляла допинг.

 

Эксперты в области геополитики, тем временем, уверены, что ситуация с допингом на Олимпиаде 2018 может быть результатом провокаций, направленных против России. По словам политолога Юрия Баранчика, достаточно одного кристалла милдроната, растворенного в чашке с водой, чтобы тест на допинг показал положительный результат — то есть устроить провокацию очень легко.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Допинг

Главное за сутки
Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады Алина Загитова принесла России первое золото Олимпиады 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой Игр в Пхенчхане в женском одиночном катании. 15-летняя спортсменка откатала произвольную программу без ошибок, получив в сумме 239,57 балла. Серебряную медаль завоевала…
США: Мы не исключаем удара по вооруженным силам Сирии США: Мы не исключаем удара по вооруженным силам Сирии В Вашингтоне не исключают применения военной силы против правительственных сил Сирии, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, выступая в Институте политики Чикагского университета. "Военное решение не исключается в любой…
Валентин Фалин умер на 92-м году жизни Валентин Фалин умер на 92-м году жизни Выдающийся отечественный дипломат, журналист и ученый, лауреат Государственной премии СССР Валентин Фалин скончался на 92-м году жизни. "Валентина Фалина не стало в четверг", - сказал собеседник агентства ТАСС. Валентин Фалин…

Читайте также
Судья удалил 9 футболистов и прекратил матч из-за нехватки игроков Судья удалил 9 футболистов и прекратил матч из-за нехватки игроков Довольно интересный инцидент произошел в Бразилии, где футбольный матч был остановлен после того, как судья удалил с поля сразу девять игроков. О необычном футбольном происшествии пишет информационное агентство Reuters. По…
Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку фигуристки Загитовой Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку фигуристки Загитовой Российская фигуристка Алина Загитова была вынуждена досрочно покинуть официальную тренировку на ОИ из-за требования допинг-офицера Всемирного антидопингового агентства (WADA) сдать пробу. Об этом рассказали в штабе команды фигуристов. Алина Загитова…
Американцы хотят выгнать российского хоккеиста с Олимпийских игр Американцы хотят выгнать российского хоккеиста с Олимпийских игр Хоккеисту из Российской Федерации Вячеславу Войнову нечего делать на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане — считают журналисты из Соединенных Штатов Америки, вспомнившие историю с домашним насилием, в которой замешан…
Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде Российская спортсменка Евгения Медведева обновила мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане. Фигуриста показала результат 81,61 балла. Предыдущий рекорд принадлежал Медведевой (81,06), он также…
Фото
Гвианское плоскогорье: Загадочное и удивительное место Гвианское плоскогорье: Загадочное и удивительное место

Гвианское плоскогорье (или нагорье)(исп. Escudo de Guayana) расположено на севере Южной Америки, меж...

Видео

 

Airbus показала первый полет летающего такси

Опрос

Как вы согреваетесь во время морозов?

 

Анекдот дня

- Послушайте, Дживз, почему на Олимпиаде в Корее возник допинговый скандал с кёрлингистом Крушельницким?

- Нам пытаются доказать, что кёрлинг это спорт, сэр.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.