Медальный зачет Олимпиады 2018: Скелетонист Трегубов завоевал серебро в Пхёнчхане

Спортсмен из РФ Никита Трегубов завоевал серебряную медаль в скелетоне на Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане. По сумме четырех попыток спортсмен показал результат 3 мин 22,18 сек.
Первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин (3.20,55), третьим стал британец Доминик Парсонс (3.22,20), сообщает ТАСС.
В первом заезде российский спортсмен был вторым, во втором он показал четвертый результат, в третьем - пятый. Однако из-за успешного выступления в заключительной попытке и ошибок конкурентов 23-летнему россиянину удалось стать серебряным призером Игр.
Эта медаль стала для команды олимпийских атлетов из России шестой на текущей Олимпиаде (два серебра и четыре бронзы). Ранее фигуристы стали вторыми в командном турнире, бронзовые награды завоевали шорт-трекист Семен Елистратов, лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова, а также керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.
Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России.
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