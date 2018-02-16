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Медальный зачет Олимпиады 2018: Скелетонист Трегубов завоевал серебро в Пхёнчхане

Пятница, 16 Февраля 2018 08:09
Медальный зачет олимпиады 2018: Скелетонист Трегубов завоевал серебро в Пхёнчхане Фото из открытых источников

Спортсмен из РФ Никита Трегубов завоевал серебряную медаль в скелетоне на Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане. По сумме четырех попыток спортсмен показал результат 3 мин 22,18 сек.

 

Первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин (3.20,55), третьим стал британец Доминик Парсонс (3.22,20), сообщает ТАСС.

 

В первом заезде российский спортсмен был вторым, во втором он показал четвертый результат, в третьем - пятый. Однако из-за успешного выступления в заключительной попытке и ошибок конкурентов 23-летнему россиянину удалось стать серебряным призером Игр.

 

Эта медаль стала для команды олимпийских атлетов из России шестой на текущей Олимпиаде (два серебра и четыре бронзы). Ранее фигуристы стали вторыми в командном турнире, бронзовые награды завоевали шорт-трекист Семен Елистратов, лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова, а также керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

 

Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России.

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Волкова Алена Опубликовано в Спорт   Теги Олимпиада 2018

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