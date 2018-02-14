Лига Чемпионов 2018: УЕФА представил официальный мяч

Фото из открытых источников

Союз европейских футбольных ассоциации официально продемонстрировал мяч финала Лиги чемпионов 2017/2018, который состоится в столице Украины.

Фотография мяча появилась на официальной странице UEFA Champions League‏ в микроблогинговой социальной сети "Твиттер".

Финальная игра Лиги чемпионов пройдет в Киеве двадцать шестого мая 2018-го — состязание будет разворачиваться на арене стадиона "Олимпийский".

Плей-офф Лиги чемпионов 2017/18, напомним, стартовал вчера, тринадцатого февраля. До конца этого месяца, как отмечают представители самого престижного европейского футбольного кубка, состоятся такие встречи, как "Базель" – "Манчестер Сити", "Реал" — "ПСЖ", "Ювентус" – "Тоттенхэм Хотспур", "Порту" — "Ливерпуль", "Челси" — "Барселона", "Бавария" — "Бешикташ", "Шахтёр" — "Рома" и "Севилья" — "Манчестер Юнайтед". Все это, если что, только одна восьмая финала.

Ответные встречи, соответственно, пройдут в следующем месяце.