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Лига Чемпионов 2018: УЕФА представил официальный мяч

Среда, 14 Февраля 2018 12:18
Лига Чемпионов 2018: УЕФА представил официальный мяч Фото из открытых источников

Союз европейских футбольных ассоциации официально продемонстрировал мяч финала Лиги чемпионов 2017/2018, который состоится в столице Украины.

 

Фотография мяча появилась на официальной странице UEFA Champions League‏ в микроблогинговой социальной сети "Твиттер".

 

Финальная игра Лиги чемпионов пройдет в Киеве двадцать шестого мая 2018-го — состязание будет разворачиваться на арене стадиона "Олимпийский".

 

Плей-офф Лиги чемпионов 2017/18, напомним, стартовал вчера, тринадцатого февраля. До конца этого месяца, как отмечают представители самого престижного европейского футбольного кубка, состоятся такие встречи, как "Базель" – "Манчестер Сити", "Реал" — "ПСЖ", "Ювентус" – "Тоттенхэм Хотспур", "Порту" — "Ливерпуль", "Челси" — "Барселона", "Бавария" — "Бешикташ", "Шахтёр" — "Рома" и "Севилья" — "Манчестер Юнайтед". Все это, если что, только одна восьмая финала.

 

Ответные встречи, соответственно, пройдут в следующем месяце.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости УЕФА

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