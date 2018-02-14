МОК: У комиссии были основания не допускать Грязцова и Попова на ОИ-2018

У комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) было достаточно оснований для того, чтобы не выдавать приглашения на ОИ в южнокорейском Пхёнчхане конькобежцу Сергею Грязцову и бобслеисту Дмитрию Попову, заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
В опубликованной Спортивным арбитражным судом (CAS) резолютивной части решения не допускать российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Пхёнчхане говорится о том, что из списка 500 спортсменов, отправленного Олимпийским комитетом России (ОКР), комиссией МОК во главе с Валери Фурнейрон был одобрен 391 спортсмен, а не 389, как утверждалось ранее. В числе неприглашенных оказались Грязцов и Попов, пишет ТАСС.
"У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. И если там есть проблемные вопросы, то CAS и будет их решать. Но группа, видимо, поняла, что возникли спорные моменты и им надо еще уточнить их у спортсменов. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них", - сказал Адамс.
Всего в Олимпийских играх принимают участие 168 российских спортсменов, которые по причине дисквалификации национального олимпийского комитета выступают в статусе олимпийских атлетов из России.
В мире есть огромное количество удивительных вещей, явлений и животных, о существовании которых мы с...
Крушение Ан-148: Пассажирский самолет рухнул в Подмосковье
Подробнее читайте тут.
- Ну полетела Тесла до Марса, и шо? А с таким пробегом эту машину уже не продать...
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.