Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане: Чем МОК помешала Статуя Свободы?

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Информация, согласно которой Международный олимпийский комитет настаивал на удалении изображений Статуи Свободы со шлемов американских хоккеисток, выступающих на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, не соответствует действительности — сообщили представители МОК с официальной страницы организации в "Твиттере".

Ранее, напомним, спортивные средства массовой информации распространили новость о том, что МОК попросил вратарей Алекс Ригсби и Николь Хенсли из женской хоккейной сборной Соединенных Штатов Америки сменить шлемы, на которых присутствуют изображения Статуи Свободы.

Статуя Свободы — это якобы символ "политической, религиозной или расовой пропаганды", то есть ее изображение нельзя использовать в рамках Олимпийских игр, которые, согласно Олимпийской хартии, свободны от политики, религии и всех подобных вещей.

"Во всей это истории со шлемами американских хоккеисток, очевидно, произошло какое-то масштабное недопонимание. На самом деле мы не просили удалять изображения. Этого просто не было", — пишут сотрудники Международного олимпийского комитета в микроблогинговом сервисе Twitter.