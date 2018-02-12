Фигуристы принесли России вторую медаль Олимпийских Игр в Пхенчхане

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Российские фигуристы заняли второе место в командном турнире на Олимпийских играх 2018 года. Россияне заработали 66 очков. Победителями стали канадцы, которые набрали 73 очка. Третье место заняла сборная США - 62 очка.

В произвольной программе танцевальных дуэтов, завершающей командный турнир, россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заработали 110,43 балла и заняли третье место. Выиграли произвольную программу канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир (118,10), вторыми стали американцы Майя и Алекс Шибутани (112,01).

За первое место в каждом виде программы команда получает 10 очков, за второе - девять, за третье - восемь и так далее. Максимальное количество очков в турнире команде олимпийских атлетов из России принесли Евгения Медведева (короткая программа), Алина Загитова (произвольная), спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (короткая). Наталья Забияко и Александр Энберт в произвольной программе спортивных пар заняли третье место. Боброва и Соловьев дважды стали третьими, Михаил Коляда в короткой программе занял восьмое место, в произвольной - второе, сообщает ТАСС.

Вторая медаль для олимпийских атлетов из России

Из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) россияне выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Для команды олимпийских атлетов из России эта медаль стала второй на Играх в Пхёнчхане. 10 февраля Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 м.

В составе сборной Канады в командном турнире, помимо Вирчу и Моира, выступали Габриэль Дэйлман, Кэйтлин Осмонд, Патрик Чан (все - одиночники), Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (спортивная пара). Канадцы завоевали первое золото на этой Олимпиаде. Всего в активе сборной Канады теперь пять медалей (1-3-1). Вирчу и Моир стали двукратными олимпийскими чемпионами, в 2010 году они завоевали золото в танцах на льду.

Командный турнир среди фигуристов на Олимпиадах проводится во второй раз. В 2014 году в Сочи его победителем стала сборная России, канадцы заняли второе место, американцы - третье.