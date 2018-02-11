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На Первый Международный боксерский форум было потрачено 500 000 000 рублей частных инвестиций

Воскресенье, 11 Февраля 2018 19:32
На Первый Международный боксерский форум было потрачено 500 000 000 рублей частных инвестиций Фото из открытых источников

В Сочи завершился Первый Международный боксерский форум. По данным пресс- службы Федерации бокса в России, на организацию спортивного мероприятия было выделено 500 000 000 рублей.

 

Львиная доля затрат была потрачена на бой Гассиев-Дортикос. Это ни много ни мало порядка 2,5-3 миллионов долларов, из которых 1,6 $ досталось победителю, а 800 тысяч долларов получил проигравший. 

 

Было продано более 13000 билетов вместе с партером. Телерейтинги составляли целых16 %.

 

Как заявляет, пресс-служба Федерации бокса в России, на организацию масштабного мероприятия были затрачены исключительно частные инвестиции. 

 

Основополагающим фактором привлечения финансов стал проект мирового турнира World boxing super series под руководством Калле Зауэрланда. Важную роль сыграла профессиональная вовлеченность генерального секретаря Федерации бокса в России Умара Кремлева. 

 

По словам, Кремлева, данный форум возродит эру красивого бокса. А главное, спорт, наконец, сможет помогать государству, взаимодействуя с ним. Теперь проценты от крупных гонораров спортсменов имеют перспективу поступать в отечественную казну. 

 

«Задача Федерации бокса России на 2018 год - выйти на полную самоокупаемость. Только тогда у каждой федерации будут деньги. Мы уже отправили региональным федерациям по 350 тысяч рублей, на которые они смогли купить новые ринги, оборудовать залы. Мы выведем бокс на самоокупаемость в ближайший год»-заявил секретарь.

 

В рамках форума также встретились президенты мировых боксерских сообществ. На основной сессии регулятором выступила генеральный продюсер телеканала Матч ТВ Тина Канделаки. Коллективно обсуждались проблемы развития бокса в стране, особенно женские категории. Говорилось о точках соприкосновения между олимпийским и профессиональным боксом, а также о поиске спонсоров данного вида спорта.

 

Умар Кремлев уже начал переговоры о финансировании бокса в России с тремя крупными международными компаниями. Секретарь добавил, что теперь такой форум будет проходить ежегодно. И уже сейчас предложение о месте проведения поступило от Баку и Китая.

 

Напомним, что 3 февраля в Сочи российский 24-летний боксер Мурат Гассиев одержал триумфальную победу над кубинским чемпионом мира Юниером Дортикосом, отправив его сначала в нокаут, а потом два раза в нокдаун.

 

Теперь россиянину придется встретиться в финале WBSS с украинским олимпийским чемпионом Александром Усиком. Бой запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии, в городе Джидда. Однако Россия уже подала заявку, чтобы перенести бой в Москву.

 

Автор: Дина Отман

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Спорт   Теги Новости

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