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На МКС прошел первый космический турнир по бадминтону

Вторник, 06 Февраля 2018 14:23
На МКС прошел первый космический турнир по бадминтону Фото из открытых источников

Отсутствие гравитации — не повод не проводить турнир по бадминтону — решили астронавты, живущие на борту Международной космической станции. Турнир, по данным представителей государственной корпорации "Роскосмос", состоялся между космонавтами из Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Японии.

 

"На МКС впервые в истории прошел командный спортивный турнир. В состязании приняли участие мастера по орбитальному бадминтону из РФ, США и Японии", — заявили в "Роскосмосе".

 

В первом гейме играли: от РФ — Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин, от Соединенных Штатов — Марк Ванде Хай, и от Японии — Норисигэ Канаи. Во втором гейме в команде США произошла замена — Марка Ванде Хая сменил Джозеф Акаба.

 

Турнир, как особенно подчеркивается в сообщении "Роскосмоса", осуществлялся по космической системе, то есть такого исключительно приземленного понятия, как счет, в состязании не было.

 

Наигравшись в бадминтон, космонавты отметили, что на Международной космической станции очень не хватает отдельного модуля для этой игры, поскольку она очень способствует психологической разрядке. Разработчики космических станций взяли идею астронавтов на карандаш.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости МКС

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