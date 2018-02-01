Четверг 01 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Спорт» России вернули победу на Олимпиаде в Сочи

России вернули победу на Олимпиаде в Сочи

Четверг, 01 Февраля 2018 12:53
России вернули победу на Олимпиаде в Сочи Фото из открытых источников

Апелляции двадцати восьми российских атлетов, у которых по решению Международного олимпийского комитета были отобраны медали Олимпиады в Сочи, были удовлетворены Спортивным арбитражным судом (CAS).

 

Теперь оправданные судом российские спортсмены не только получат обратно свои награды, но и смогут участвовать в будущих Олимпийских играх, от которых они согласно первоначальному решению были отстранены пожизненно.

 

Среди оправданных спортсменов присутствуют, в частности, бобслеисты Людмила Удобкина, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков и Ольга Стульнева, скелетонисты Сергей Чудинов, Александр Третьяков, Мария Орлова и Елена Никитина, лыжники Евгений Белов, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Никита Крюков, Алексей Петухов, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева и Евгения Шаповалова, а также другие атлеты.

 

Спортивный арбитражный суд признал, что не существует фактов, доказывающих причастность этих спортсменов к нарушениям антидопинговых правил, то есть нет никаких оснований лишать их наград и отстранять от будущих Игр.

 

Решение CAS возвращает Россию на первое место в общекомандном зачете Сочинской Олимпиады, так что справедливость, как видим, все-таки восторжествовала.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости Олимпиада

Главное за сутки
России вернули победу на Олимпиаде в Сочи России вернули победу на Олимпиаде в Сочи Апелляции двадцати восьми российских атлетов, у которых по решению Международного олимпийского комитета были отобраны медали Олимпиады в Сочи, были удовлетворены Спортивным арбитражным судом (CAS). Теперь оправданные судом российские спортсмены не…
В Польше приняли закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте В Польше приняли закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте Сенат Польши принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, которые вводят наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые…
Американцы провалили испытания противоракеты Американцы провалили испытания противоракеты Второй тест подряд испытания системы ПРО США Aegis Ashore Missile Defense Test Complex (AAMDTC) потерпел неудачу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне. Ракета SM-3 Block IIA, стартовавшая…

Читайте также
Олимпиада-2018 осталась без «Русского дома» Олимпиада-2018 осталась без «Русского дома» Российская сторона имеет ограничение на альтернативные церемонии награждения во время Олимпийских игр 2018 года, это стало причиной отказа от идеи организации Русского дома в Пхенчхане. Об этом заявил РИА Новости…
Российские паралимпийцы выступят на ОИ-2018 в качестве нейтральных спортсменов Российские паралимпийцы выступят на ОИ-2018 в качестве нейтральных спортсменов Паралимпийцы из Российской Федерации смогут участвовать в зимних Паралимпийских играх, которые будут проводиться в южнокорейском Пхёнчхане, в качестве нейтральных атлетов. Соответствующее заявление сделали официальные представители Международного паралимпийского комитета. По данным…
Муаммар Каддафи хотел купить "Манчестер Юнайтед" в 2004 году Муаммар Каддафи хотел купить "Манчестер Юнайтед" в 2004 году Ныне покойный глава Ливии Муаммар Каддафи в свое время собирался приобрести английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Ливийский государственный и военный деятель, по данным издания The Sunday Times, намеревался стать владельцем…
Конькобежка Граф отказалась от выступления на ОИ-2018, несмотря на приглашение МОК Конькобежка Граф отказалась от выступления на ОИ-2018, несмотря на приглашение МОК Призер Олимпийских игр российская конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпиаду-2018, приняла решение отказаться от поездки в Пхенчхан. Причина ее отказа невозможность выступить в командной гонке.…
Фото
Невероятное кипящее озеро в Доминике Невероятное кипящее озеро в Доминике

Многие путают Доминиканскую Республику с Содружеством Доминика. Эти два государства расположены в Ка...

Видео

 

Чеченцы наехали на Собчак: "Вали отсюда!"

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

Артиллерия наших сирийских партнеров обстреляла конвой наших турецких партнеров.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.