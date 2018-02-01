России вернули победу на Олимпиаде в Сочи

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Апелляции двадцати восьми российских атлетов, у которых по решению Международного олимпийского комитета были отобраны медали Олимпиады в Сочи, были удовлетворены Спортивным арбитражным судом (CAS).

Теперь оправданные судом российские спортсмены не только получат обратно свои награды, но и смогут участвовать в будущих Олимпийских играх, от которых они согласно первоначальному решению были отстранены пожизненно.

Среди оправданных спортсменов присутствуют, в частности, бобслеисты Людмила Удобкина, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков и Ольга Стульнева, скелетонисты Сергей Чудинов, Александр Третьяков, Мария Орлова и Елена Никитина, лыжники Евгений Белов, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Никита Крюков, Алексей Петухов, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева и Евгения Шаповалова, а также другие атлеты.

Спортивный арбитражный суд признал, что не существует фактов, доказывающих причастность этих спортсменов к нарушениям антидопинговых правил, то есть нет никаких оснований лишать их наград и отстранять от будущих Игр.

Решение CAS возвращает Россию на первое место в общекомандном зачете Сочинской Олимпиады, так что справедливость, как видим, все-таки восторжествовала.