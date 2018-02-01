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Вашингтон обвинил МОК и ФИФА в коррупции

Четверг, 01 Февраля 2018 10:13
Вашингтон обвинил МОК и ФИФА в коррупции Фото из открытых источников

Сотрудники Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки инициировали антикоррупционное расследование в отношении Международного олимпийского комитета, Международной федерации футбола, а также нескольких других крупных спортивных организаций.

 

По данным издания The New York Times, у американского минюста есть доказательства многочисленных преступлений, в которые вовлечены МОК, ФИФА, Национальный олимпийский комитет и Международная ассоциация легкоатлетических федераций.

 

Речь идет о таких преступлениях, как мошенничество, отмывание денег и вымогательство. "У нас есть основания полагать, что махинации, в частности, происходили в ходе осуществления выборов хозяев чемпионатов мира по легкой атлетике, которые пройдут в 2019 и 2021 году. Сейчас мы сосредоточены на получении показаний свидетелей, документов и финансовых отчетов, которые бы служили подтверждениями наших предположений", — говорят представители минюста США.

 

Расследование, как отмечается, касается и компании Helios Partners, которую подозревают в том, что она помогла Российской Федерации получить права на проведение Олимпиады в Сочи (2014) и ЧМ по футболу (2018).

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости коррупция

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