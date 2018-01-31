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Почему нельзя доверять новым «откровениям» Родченкова, рассказал Николай Валуев

Вторник, 30 Января 2018 14:37
Почему нельзя доверять новым «откровениям» Родченкова, рассказал Николай Валуев Фото из открытых источников

Информатор WADA Григорий Родченков не просто так дал интервью немецкому тв-каналу ARD именно в данный момент, когда Российская Федерация готовится не только к Олимпиаде-2018, но и к президентским выборам. Такое заявление, по данным портала politexpert.net, сделал накануне Николай Валуев, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне депутат Государственной думы России.

 

"Можно ли верить словам уголовника?", — говорит Валуев, подразумевая, очевидно, тот факт, что Григорий Родченков является фигурантом уголовного производства о нелегальном обороте сильнодействующих препаратов.

 

В интервью для ARD Родченков рассказал, что насквозь порочная допинговая система, при которой все отечественные атлеты употребляют запрещенные вещества, была изобретена не в Российской Федерации — система существует со времен СССР, и о ней, само-собой, прекрасно знает высшее руководство страны.

 

Никаких доказательств своих слов Родченков, как всегда, не представил, что, как отметил Валуев, и не удивительно.

 

"Он просто отрабатывает деньги. Понятно, что вся эта история является всего лишь политическим заказом против России", — добавляет депутат.

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Колесников Андрей Опубликовано в Спорт   Теги Новости WADA

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